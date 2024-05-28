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Пьяный мужчина бросил петарду в кортеж Дуды - РИА Новости, 28.05.2024
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17:26 28.05.2024 (обновлено: 18:09 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/polsha-1948959167.html
Пьяный мужчина бросил петарду в кортеж Дуды
Пьяный мужчина бросил петарду в кортеж Дуды - РИА Новости, 28.05.2024
Пьяный мужчина бросил петарду в кортеж Дуды
Находившийся в состоянии алкогольного опьянения поляк бросил петарду в проезжавшую мимо него автомобильную колонну президента Польши Анджея Дуды, сообщила... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:26
2024-05-28T18:09
в мире
авто
польша
великопольское воеводство
варшава
анджей дуда
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ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения поляк бросил петарду в проезжавшую мимо него автомобильную колонну президента Польши Анджея Дуды, сообщила радиостанция RMF FM. "Вчера вечером кортеж президента Анджея Дуды возвращался с визита в Великопольское воеводство. Около 21:00 (22:00 мск) он проезжал через город Кшевата. Там в сторону проезжающих машин с президентом была брошена петарда", — уточнили в материале. Взрыв был ощутимым. Колонна с главой государства без промедления отправилась в сторону Варшавы. Сотрудники Службы государственной охраны сообщили об инциденте в местную полицию, которая вскоре после этого арестовала нарушителя. Им оказался 39-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он объяснил, что "хотел напугать птиц" петардой. Взрыв петарды не причинил никакого ущерба. Злоумышленника допросят после того, как он протрезвеет.Инцидент произошел в центральной части страны.
https://ria.ru/20231024/polsha-1904990590.html
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в мире, авто, польша, великопольское воеводство, варшава, анджей дуда
В мире, Авто, Польша, Великопольское воеводство, Варшава, Анджей Дуда
Пьяный мужчина бросил петарду в кортеж Дуды

RMF FM: пьяный поляк бросил петарду в автоколонну президента Анджея Дуды

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения поляк бросил петарду в проезжавшую мимо него автомобильную колонну президента Польши Анджея Дуды, сообщила радиостанция RMF FM.
"Вчера вечером кортеж президента Анджея Дуды возвращался с визита в Великопольское воеводство. Около 21:00 (22:00 мск) он проезжал через город Кшевата. Там в сторону проезжающих машин с президентом была брошена петарда", — уточнили в материале.
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Взрыв был ощутимым. Колонна с главой государства без промедления отправилась в сторону Варшавы. Сотрудники Службы государственной охраны сообщили об инциденте в местную полицию, которая вскоре после этого арестовала нарушителя.
Им оказался 39-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он объяснил, что "хотел напугать птиц" петардой.
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Взрыв петарды не причинил никакого ущерба. Злоумышленника допросят после того, как он протрезвеет.
Инцидент произошел в центральной части страны.
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