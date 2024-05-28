https://ria.ru/20240528/polsha-1948940519.html

Путин предупредил Украину о последствиях отправки туда польских войск

Путин предупредил Украину о последствиях отправки туда польских войск - РИА Новости, 28.05.2024

Путин предупредил Украину о последствиях отправки туда польских войск

Поляки не уйдут с Украины, если зайдут контингентом на территорию страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:22

2024-05-28T16:22

2024-05-28T19:26

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ТАШКЕНТ, 28 мая — РИА Новости. Поляки не уйдут с Украины, если зайдут контингентом на территорию страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается различных контингентов, то я уже об этом говорил. То там польские власти заявляют, что готовы направить свои контингенты. Мы слышим польскую речь, там много наемников из Польши. Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки — никогда", — сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан."Это очевидная вещь. Для меня, во всяком случае, точно. Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли. Вряд ли", — добавил он.

https://ria.ru/20240528/putin-1948941011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, польша, владимир путин, в мире