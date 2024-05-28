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Путин предупредил Украину о последствиях отправки туда польских войск
Путин предупредил Украину о последствиях отправки туда польских войск - РИА Новости, 28.05.2024
Путин предупредил Украину о последствиях отправки туда польских войск
Поляки не уйдут с Украины, если зайдут контингентом на территорию страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:22
2024-05-28T16:22
2024-05-28T19:26
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ТАШКЕНТ, 28 мая — РИА Новости. Поляки не уйдут с Украины, если зайдут контингентом на территорию страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается различных контингентов, то я уже об этом говорил. То там польские власти заявляют, что готовы направить свои контингенты. Мы слышим польскую речь, там много наемников из Польши. Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки — никогда", — сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан."Это очевидная вещь. Для меня, во всяком случае, точно. Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли. Вряд ли", — добавил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин предупредил Украину о последствиях отправки туда польских войск
Путин: поляки не уйдут с Украины, если зайдут туда контингентом