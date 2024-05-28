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"Наделает бед": в Польше испугались хода Сикорского против России - РИА Новости, 28.05.2024
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13:58 28.05.2024 (обновлено: 15:36 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/polsha-1948891781.html
"Наделает бед": в Польше испугались хода Сикорского против России
"Наделает бед": в Польше испугались хода Сикорского против России - РИА Новости, 28.05.2024
"Наделает бед": в Польше испугались хода Сикорского против России
Читатели польского издания Gazeta раскритиковали министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского за решение властей ограничить российским дипломатам право... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:58
2024-05-28T15:36
в мире
польша
россия
радослав сикорский
мария захарова
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta раскритиковали министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского за решение властей ограничить российским дипломатам право свободно перемещаться по стране."Наделает бед эта тупая русофобия", — отметил wujek_extrema."Наверняка выполнял указание из Вашингтона. Он не наш министр, а американский", —предположил engel.edgar."Сейчас русские ответят тем же. Чем он там думает?" — отметил fury11."Наш МИД возглавляет опасный человек. Он изо всех сил толкает нас к войне", — резюмировал grixx.Во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Польша ограничит передвижение российских дипломатов, то ответ Москвы "отрикошетит" на польских дипломатов в стране.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240528/poterya-1948835968.html
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в мире, польша, россия, радослав сикорский, мария захарова, вашингтон (штат)
В мире, Польша, Россия, Радослав Сикорский, Мария Захарова, Вашингтон (штат)

"Наделает бед": в Польше испугались хода Сикорского против России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta раскритиковали министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского за решение властей ограничить российским дипломатам право свободно перемещаться по стране.
"Наделает бед эта тупая русофобия", — отметил wujek_extrema.
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"Наверняка выполнял указание из Вашингтона. Он не наш министр, а американский", —предположил engel.edgar.
"Сейчас русские ответят тем же. Чем он там думает?" — отметил fury11.
"Наш МИД возглавляет опасный человек. Он изо всех сил толкает нас к войне", — резюмировал grixx.
Во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Польша ограничит передвижение российских дипломатов, то ответ Москвы "отрикошетит" на польских дипломатов в стране.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреПольшаРоссияРадослав СикорскийМария ЗахароваВашингтон (штат)
 
 
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