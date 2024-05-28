https://ria.ru/20240528/polsha-1948891781.html

"Наделает бед": в Польше испугались хода Сикорского против России

"Наделает бед": в Польше испугались хода Сикорского против России - РИА Новости, 28.05.2024

"Наделает бед": в Польше испугались хода Сикорского против России

Читатели польского издания Gazeta раскритиковали министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского за решение властей ограничить российским дипломатам право... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:58

2024-05-28T13:58

2024-05-28T15:36

в мире

польша

россия

радослав сикорский

мария захарова

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta раскритиковали министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского за решение властей ограничить российским дипломатам право свободно перемещаться по стране."Наделает бед эта тупая русофобия", — отметил wujek_extrema."Наверняка выполнял указание из Вашингтона. Он не наш министр, а американский", —предположил engel.edgar."Сейчас русские ответят тем же. Чем он там думает?" — отметил fury11."Наш МИД возглавляет опасный человек. Он изо всех сил толкает нас к войне", — резюмировал grixx.Во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Польша ограничит передвижение российских дипломатов, то ответ Москвы "отрикошетит" на польских дипломатов в стране.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240528/poterya-1948835968.html

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польша

россия

вашингтон (штат)

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в мире, польша, россия, радослав сикорский, мария захарова, вашингтон (штат)