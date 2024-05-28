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"Наделает бед": в Польше испугались хода Сикорского против России
"Наделает бед": в Польше испугались хода Сикорского против России - РИА Новости, 28.05.2024
"Наделает бед": в Польше испугались хода Сикорского против России
Читатели польского издания Gazeta раскритиковали министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского за решение властей ограничить российским дипломатам право... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:58
2024-05-28T13:58
2024-05-28T15:36
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta раскритиковали министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского за решение властей ограничить российским дипломатам право свободно перемещаться по стране."Наделает бед эта тупая русофобия", — отметил wujek_extrema."Наверняка выполнял указание из Вашингтона. Он не наш министр, а американский", —предположил engel.edgar."Сейчас русские ответят тем же. Чем он там думает?" — отметил fury11."Наш МИД возглавляет опасный человек. Он изо всех сил толкает нас к войне", — резюмировал grixx.Во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Польша ограничит передвижение российских дипломатов, то ответ Москвы "отрикошетит" на польских дипломатов в стране.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240528/poterya-1948835968.html
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в мире, польша, россия, радослав сикорский, мария захарова, вашингтон (штат)
В мире, Польша, Россия, Радослав Сикорский, Мария Захарова, Вашингтон (штат)