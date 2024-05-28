https://ria.ru/20240528/polsha-1948849869.html

Польша не исключает отправки войск на Украину в будущем

Польша не исключает отправки войск на Украину в будущем - РИА Новости, 28.05.2024

Польша не исключает отправки войск на Украину в будущем

Польша не направляла войска на Украину, но не исключает этого в будущем, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:49

2024-05-28T11:49

2024-05-28T11:49

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дмитрий песков

gazeta wyborcza

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ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Польша не направляла войска на Украину, но не исключает этого в будущем, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. Ранее в интервью изданию Gazeta Wyborcza министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не стал исключать возможности отправки польских войск на Украину. "Господина министра спросили, исключает ли он направление войск на Украину. Польша многократно повторяла, что мы не отправляем войск на Украину, в то же время исключить такую ситуацию в будущем (нельзя), ибо мы не знаем, как эта ситуация будет разворачиваться. В настоящее время нет никакого направления войск на Украину", - сказал Вроньский. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Немецкий журнал Spiegel в воскресенье сообщил, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240527/polsha-1948684629.html

https://ria.ru/20240528/mid-1948847156.html

https://ria.ru/20240310/sikorskiy-1932150499.html

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в мире, украина, польша, россия, эммануэль макрон, радослав сикорский, дмитрий песков, gazeta wyborcza