https://ria.ru/20240528/pogranichniki-1948804620.html

С начала СВО пресекли 29 попыток прорыва в Россию украинских ДРГ

С начала СВО пресекли 29 попыток прорыва в Россию украинских ДРГ - РИА Новости, 28.05.2024

С начала СВО пресекли 29 попыток прорыва в Россию украинских ДРГ

Пограничники вместе с Вооруженными силами с начала спецоперации пресекли 29 попыток проникновения на территорию России украинских вооруженных формирований и... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T03:04

2024-05-28T03:04

2024-05-28T03:44

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пограничники вместе с Вооруженными силами с начала спецоперации пресекли 29 попыток проникновения на территорию России украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов."Всего с начала СВО на Брянском, Курском, Белгородском и Крымском направлениях пограничными органами совместно с группировкой войск "Север" ВС РФ пресечено 29 таких попыток", - сказал он.Наиболее активно украинские ДРГ пытались проникнуть на территорию России во время кампании по выборам президента, все эти попытки были пресечены."В ходе боевых столкновений на государственной границе противник понес существенные потери в живой силе и военной технике", — сообщил глава Погранслужбы.В целом, констатировал Кулишов, обстановка на российско-украинском участке государственной границы и приграничной территории остается напряженной."После провала масштабного наступления вооруженных сил Украины в прошлом году киевский режим и его зарубежные кураторы не оставили намерений продолжить активные боевые действия в зоне специальной военной операции", — сказал генерал.Он отметил,, что не снижается количество обстрелов российской территории, растет интенсивность применения ударных беспилотников против военной, транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры. Жертвами подобных террористических атак становятся преимущественно мирные граждане, в том числе люди преклонного возраста и дети.

https://ria.ru/20240528/pogranichniki-1948799086.html

https://ria.ru/20240403/pogranichnik-1937682977.html

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россия, харьковская область, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины