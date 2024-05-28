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Житель Кисловодска получил пять лет колонии за поджог буквы V

Житель Кисловодска получил пять лет колонии за поджог буквы V - РИА Новости, 28.05.2024

Житель Кисловодска получил пять лет колонии за поджог буквы V

Суд в Ставропольском крае приговорил к пяти годам колонии жителя Кисловодска по делу об участии в деятельности экстремистской организации и умышленном... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T21:42

2024-05-28T21:42

2024-05-28T21:42

происшествия

россия

кисловодск

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 28 мая – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к пяти годам колонии жителя Кисловодска по делу об участии в деятельности экстремистской организации и умышленном уничтожении имущества, он поджог букву V на стеле "КислоVодск", сообщает пресс-служба СУСК России по региону. "Собранные следственным отделом по городу Кисловодск следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения в отношении жителя города Кисловодска. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Его знакомый признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)", – говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что в январе 2023 года фигурант вступил в ряды запрещенной решением Верховного суда Российской Федерации экстремистской украинской организации "Правый сектор". Желая стать ее полноправным участником и продолжить запрещенную деятельность на территории России записал видеообращение, где дал присягу на верность и выразил готовность беспрекословно исполнять приказы по осуществлению деятельности, направленной на обострение социально-политической обстановки в России. "После этого злоумышленник со своим знакомым подожгли букву V на стеле "КислоVодск", установленной в городе Кисловодске. Преступными действиями мужчин бюджету администрации города причинен ущерб на сумму более 127 тысяч рублей", - следует из релиза. Также установлено, что в сентябре 2022 года осужденный работал в бюро ритуальных услуг. При этом на фоне неприязненных отношений с работодателем, "он поджег здание ритуальных услуг, уничтожив имущество на сумму более 1,5 миллиона рублей". "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и взысканием материального ущерба на сумму более 1,5 миллиона рублей, его знакомому – 1,5 года лишения свободы", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240208/sberbank-1926131013.html

https://ria.ru/20240503/bibliya-1943737669.html

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кисловодск

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происшествия, россия, кисловодск, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)