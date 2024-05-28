https://ria.ru/20240528/plennye-1948806033.html

Украинские пленные просят не включать их в обменные списки, сообщил депутат

Украинские пленные просят не включать их в обменные списки, сообщил депутат - РИА Новости, 28.05.2024

Украинские пленные просят не включать их в обменные списки, сообщил депутат

Украинские пленные просят не включать их в обменные списки, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T04:03

2024-05-28T04:03

2024-05-28T05:41

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

виктор водолацкий

госдума рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинские пленные просят не включать их в обменные списки, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий."Бойцы украинские, которых повылавливали на улицах, отправили на передовую, сдаются в плен и не хотят, чтобы их включали обменные списки, потому что будут против них определенные репрессии", — сказал Водолацкий. Депутат также добавил, подразделения ВС России продвигаются вперед, освобождают населенные пункты и уничтожают наёмников.

https://ria.ru/20240525/kharkov-1948299151.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, виктор водолацкий, госдума рф, вооруженные силы рф