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Украинские пленные просят не включать их в обменные списки, сообщил депутат - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:03 28.05.2024 (обновлено: 05:41 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/plennye-1948806033.html
Украинские пленные просят не включать их в обменные списки, сообщил депутат
Украинские пленные просят не включать их в обменные списки, сообщил депутат - РИА Новости, 28.05.2024
Украинские пленные просят не включать их в обменные списки, сообщил депутат
Украинские пленные просят не включать их в обменные списки, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T04:03
2024-05-28T05:41
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
виктор водолацкий
госдума рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинские пленные просят не включать их в обменные списки, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий."Бойцы украинские, которых повылавливали на улицах, отправили на передовую, сдаются в плен и не хотят, чтобы их включали обменные списки, потому что будут против них определенные репрессии", — сказал Водолацкий. Депутат также добавил, подразделения ВС России продвигаются вперед, освобождают населенные пункты и уничтожают наёмников.
https://ria.ru/20240525/kharkov-1948299151.html
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луганская народная республика, виктор водолацкий, госдума рф, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Виктор Водолацкий, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Украинские пленные просят не включать их в обменные списки, сообщил депутат

Депутат Водолацкий: украинские пленные просят не включать их в обменные списки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинские пленные просят не включать их в обменные списки, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"Бойцы украинские, которых повылавливали на улицах, отправили на передовую, сдаются в плен и не хотят, чтобы их включали обменные списки, потому что будут против них определенные репрессии", — сказал Водолацкий.
Депутат также добавил, подразделения ВС России продвигаются вперед, освобождают населенные пункты и уничтожают наёмников.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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25 мая, 11:17
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВиктор ВодолацкийГосдума РФВооруженные силы РФ
 
 
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