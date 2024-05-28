https://ria.ru/20240528/peskov-1948882872.html

В Кремле прокомментировали возможную встречу по Украине в Саудовской Аравии

В Кремле прокомментировали возможную встречу по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 28.05.2024

В Кремле прокомментировали возможную встречу по Украине в Саудовской Аравии

Сейчас не ведется никаких переговоров об организации в Саудовской Аравии конференции по мирному урегулированию украинского конфликта с участием России, сообщил... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:25

2024-05-28T13:25

2024-05-28T14:04

в мире

россия

саудовская аравия

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сейчас не ведется никаких переговоров об организации в Саудовской Аравии конференции по мирному урегулированию украинского конфликта с участием России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с RT. "Вообще речи не идет в настоящий момент", — сказал он. Так Песков ответил на вопрос о возможности проведения мирной конференции по украинскому конфликту в Саудовской Аравии, о которой писали западные СМИ. Представитель Кремля назвал эти рассуждения гипотетическими."Сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то такие эфемерные источники. Пока вряд ли к этому можно серьезно относиться", — отметил он.Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о возможности проведения встречи по украинскому конфликту в Саудовской Аравии с участием России осенью этого года.Позиция России по переговорамВ Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на "хотелках" после применения психотропных средств.Помимо этого, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.

https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948883541.html

https://ria.ru/20240528/peskov-1948882111.html

https://ria.ru/20240521/lavrov-1947390005.html

россия

саудовская аравия

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в мире, россия, саудовская аравия, дмитрий песков