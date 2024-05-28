В Кремле прокомментировали возможную встречу по Украине в Саудовской Аравии
Песков: речи о проведении в Саудовской Аравии конференции по Украине не идет
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сейчас не ведется никаких переговоров об организации в Саудовской Аравии конференции по мирному урегулированию украинского конфликта с участием России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с RT.
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"Вообще речи не идет в настоящий момент", — сказал он.
Так Песков ответил на вопрос о возможности проведения мирной конференции по украинскому конфликту в Саудовской Аравии, о которой писали западные СМИ.
Представитель Кремля назвал эти рассуждения гипотетическими.
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"Сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то такие эфемерные источники. Пока вряд ли к этому можно серьезно относиться", — отметил он.
Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о возможности проведения встречи по украинскому конфликту в Саудовской Аравии с участием России осенью этого года.
Позиция России по переговорам
В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на "хотелках" после применения психотропных средств.
Помимо этого, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.