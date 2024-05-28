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В Кремле прокомментировали возможную встречу по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 28.05.2024
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13:25 28.05.2024 (обновлено: 14:04 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/peskov-1948882872.html
В Кремле прокомментировали возможную встречу по Украине в Саудовской Аравии
В Кремле прокомментировали возможную встречу по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 28.05.2024
В Кремле прокомментировали возможную встречу по Украине в Саудовской Аравии
Сейчас не ведется никаких переговоров об организации в Саудовской Аравии конференции по мирному урегулированию украинского конфликта с участием России, сообщил... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:25
2024-05-28T14:04
в мире
россия
саудовская аравия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сейчас не ведется никаких переговоров об организации в Саудовской Аравии конференции по мирному урегулированию украинского конфликта с участием России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с RT. "Вообще речи не идет в настоящий момент", — сказал он. Так Песков ответил на вопрос о возможности проведения мирной конференции по украинскому конфликту в Саудовской Аравии, о которой писали западные СМИ. Представитель Кремля назвал эти рассуждения гипотетическими.&quot;Сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то такие эфемерные источники. Пока вряд ли к этому можно серьезно относиться&quot;, — отметил он.Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о возможности проведения встречи по украинскому конфликту в Саудовской Аравии с участием России осенью этого года.Позиция России по переговорамВ Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на "хотелках" после применения психотропных средств.Помимо этого, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948883541.html
https://ria.ru/20240528/peskov-1948882111.html
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в мире, россия, саудовская аравия, дмитрий песков
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возможную встречу по Украине в Саудовской Аравии

Песков: речи о проведении в Саудовской Аравии конференции по Украине не идет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сейчас не ведется никаких переговоров об организации в Саудовской Аравии конференции по мирному урегулированию украинского конфликта с участием России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с RT.
«
"Вообще речи не идет в настоящий момент", — сказал он.
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Так Песков ответил на вопрос о возможности проведения мирной конференции по украинскому конфликту в Саудовской Аравии, о которой писали западные СМИ.
Представитель Кремля назвал эти рассуждения гипотетическими.
«

"Сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то такие эфемерные источники. Пока вряд ли к этому можно серьезно относиться", — отметил он.

Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о возможности проведения встречи по украинскому конфликту в Саудовской Аравии с участием России осенью этого года.
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Позиция России по переговорам

В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на "хотелках" после применения психотропных средств.
Помимо этого, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
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