https://ria.ru/20240528/peregovory-1948943313.html

Путин заявил о готовности России продолжать переговорный процесс по Украине

Путин заявил о готовности России продолжать переговорный процесс по Украине - РИА Новости, 28.05.2024

Путин заявил о готовности России продолжать переговорный процесс по Украине

Россия готова дальше продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать - неизвестно, заявил президент России Владимир Путин во время... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:31

2024-05-28T16:31

2024-05-28T16:50

россия

украина

владимир путин

в мире

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Россия готова дальше продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать - неизвестно, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан."Мы никогда не отказывались и готовы дальше продолжать переговорный процесс, но что и кто, имея ввиду здесь и легитимность представителя украинской власти, нам будут предлагать на каких-то других этапах, мы не знаем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240528/putin-1948941011.html

россия

украина

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир путин, в мире, узбекистан