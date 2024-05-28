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Путин заявил о готовности России продолжать переговорный процесс по Украине - РИА Новости, 28.05.2024
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16:31 28.05.2024 (обновлено: 16:50 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/peregovory-1948943313.html
Путин заявил о готовности России продолжать переговорный процесс по Украине
Путин заявил о готовности России продолжать переговорный процесс по Украине - РИА Новости, 28.05.2024
Путин заявил о готовности России продолжать переговорный процесс по Украине
Россия готова дальше продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать - неизвестно, заявил президент России Владимир Путин во время... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:31
2024-05-28T16:50
россия
украина
владимир путин
в мире
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Россия готова дальше продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать - неизвестно, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан."Мы никогда не отказывались и готовы дальше продолжать переговорный процесс, но что и кто, имея ввиду здесь и легитимность представителя украинской власти, нам будут предлагать на каких-то других этапах, мы не знаем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240528/putin-1948941011.html
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россия, украина, владимир путин, в мире, узбекистан
Россия, Украина, Владимир Путин, В мире, Узбекистан
Путин заявил о готовности России продолжать переговорный процесс по Украине

Путин: Россия никогда не отказывалась и готова продолжать переговоры по Украине

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Россия готова дальше продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать - неизвестно, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
"Мы никогда не отказывались и готовы дальше продолжать переговорный процесс, но что и кто, имея ввиду здесь и легитимность представителя украинской власти, нам будут предлагать на каких-то других этапах, мы не знаем", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Путин напомнил, кто перестал вести переговоры по Украине
Вчера, 16:24
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинВ миреУзбекистан
 
 
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