https://ria.ru/20240528/peregovory-1948943313.html
Путин заявил о готовности России продолжать переговорный процесс по Украине
Путин заявил о готовности России продолжать переговорный процесс по Украине - РИА Новости, 28.05.2024
Путин заявил о готовности России продолжать переговорный процесс по Украине
Россия готова дальше продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать - неизвестно, заявил президент России Владимир Путин во время... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:31
2024-05-28T16:31
2024-05-28T16:50
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Россия готова дальше продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать - неизвестно, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан."Мы никогда не отказывались и готовы дальше продолжать переговорный процесс, но что и кто, имея ввиду здесь и легитимность представителя украинской власти, нам будут предлагать на каких-то других этапах, мы не знаем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240528/putin-1948941011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, в мире, узбекистан
Россия, Украина, Владимир Путин, В мире, Узбекистан
Путин заявил о готовности России продолжать переговорный процесс по Украине
Путин: Россия никогда не отказывалась и готова продолжать переговоры по Украине