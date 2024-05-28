https://ria.ru/20240528/park-1949671929.html

Парк "Савеловский" благоустроят на севере Москвы

Парк "Савеловский" благоустроят на севере Москвы - РИА Новости, 31.05.2024

Парк "Савеловский" благоустроят на севере Москвы

Парк "Савеловский" благоустроят на севере Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-28T07:32

2024-05-28T07:32

2024-05-31T14:12

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Парк "Савеловский" благоустроят на севере Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На севере столицы начались работы по комплексному благоустройству парка "Савеловский", об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Парк находится со стороны Петровско-Разумовского проезда. Когда-то здесь проходила дорога к селу, принадлежавшему дворянам Разумовским, также в этой исторической местности располагались земли, относящиеся к Высоко-Петровскому монастырю", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы приведут в порядок территорию парка и позаботятся о его инфраструктуре. Специалисты уже демонтировали покрытия дорожек и площадок, убрали устаревшее игровое и спортивное оборудование. Проект благоустройства предусматривает создание новой дорожно-тропиночной сети и модернизацию системы освещения.

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Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, благоустройство, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы