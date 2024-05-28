https://ria.ru/20240528/park-1949671929.html
Парк "Савеловский" благоустроят на севере Москвы
Парк "Савеловский" благоустроят на севере Москвы - РИА Новости, 31.05.2024
Парк "Савеловский" благоустроят на севере Москвы
Парк "Савеловский" благоустроят на севере Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-28T07:32
2024-05-28T07:32
2024-05-31T14:12
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Парк "Савеловский" благоустроят на севере Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На севере столицы начались работы по комплексному благоустройству парка "Савеловский", об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Парк находится со стороны Петровско-Разумовского проезда. Когда-то здесь проходила дорога к селу, принадлежавшему дворянам Разумовским, также в этой исторической местности располагались земли, относящиеся к Высоко-Петровскому монастырю", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы приведут в порядок территорию парка и позаботятся о его инфраструктуре. Специалисты уже демонтировали покрытия дорожек и площадок, убрали устаревшее игровое и спортивное оборудование. Проект благоустройства предусматривает создание новой дорожно-тропиночной сети и модернизацию системы освещения.
https://ria.ru/20240516/gorkhozyaystvo-1946342103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, благоустройство, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Благоустройство, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы