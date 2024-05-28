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Папа Римский извинился за гомофобные высказывания - РИА Новости, 28.05.2024
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18:53 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/papa-1948980749.html
Папа Римский извинился за гомофобные высказывания
Папа Римский извинился за гомофобные высказывания - РИА Новости, 28.05.2024
Папа Римский извинился за гомофобные высказывания
Папа Римский Франциск не собирался использовать гомофобные высказывания и приносит извинения всем, кого обидел, заявил журналистами глава службы печати Святого... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:53
2024-05-28T18:53
ватикан
италия
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 28 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск не собирался использовать гомофобные высказывания и приносит извинения всем, кого обидел, заявил журналистами глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Накануне ряд итальянских газет сообщил, что папа Франциск в разговоре с участниками ассамблеи итальянских епископов выступил против лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в католических семинариях, использовав в их отношении грубое слово. "Папа никогда не намеревался оскорблять и выражаться в гомофобных понятиях и приносит извинения тем, кто почувствовал себя оскорбленным использованием термина, переданного другими", - сказал Бруни, отвечая на вопросы журналистов. По словам представителя Ватикана, понтифик в курсе вышедших статей, которые касаются "беседы за закрытыми дверями" с представителями Епископской конференции Италии. Папа Франциск, отметил Бруни, неоднократно заявлял, что "в Церкви есть место всем, никто не бесполезен, никто не лишний".
https://ria.ru/20240505/vss-1944031348.html
https://ria.ru/20231106/papa-1907699434.html
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ватикан, италия, франциск (хорхе марио бергольо)
Ватикан, Италия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Папа Римский извинился за гомофобные высказывания

Бруни: папа не собирался выказывать гомофобию, он приносит извинения

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 28 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск не собирался использовать гомофобные высказывания и приносит извинения всем, кого обидел, заявил журналистами глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Накануне ряд итальянских газет сообщил, что папа Франциск в разговоре с участниками ассамблеи итальянских епископов выступил против лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в католических семинариях, использовав в их отношении грубое слово.
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"Папа никогда не намеревался оскорблять и выражаться в гомофобных понятиях и приносит извинения тем, кто почувствовал себя оскорбленным использованием термина, переданного другими", - сказал Бруни, отвечая на вопросы журналистов.
По словам представителя Ватикана, понтифик в курсе вышедших статей, которые касаются "беседы за закрытыми дверями" с представителями Епископской конференции Италии. Папа Франциск, отметил Бруни, неоднократно заявлял, что "в Церкви есть место всем, никто не бесполезен, никто не лишний".
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