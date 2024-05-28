https://ria.ru/20240528/palestina-1948950561.html

Палестину признали еще три европейские страны

Палестину признали еще три европейские страны - РИА Новости, 28.05.2024

Палестину признали еще три европейские страны

Число стран Евросоюза, которые признают государство Палестина, выросло до 11 после того, как Ирландия, Испания и не входящая в ЕС Норвегия во вторник... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:56

2024-05-28T16:56

2024-05-28T16:56

в мире

палестина

ирландия

норвегия

эспен барт эйде

хосе мануэль альбарес

мария захарова

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631682_0:241:3176:2027_1920x0_80_0_0_337690c7b4f1a2833eda5f5df1b2d710.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Число стран Евросоюза, которые признают государство Палестина, выросло до 11 после того, как Ирландия, Испания и не входящая в ЕС Норвегия во вторник присоединились к числу европейских стран, официально признающих Палестинское государство. О своем намерении официально признать 28 мая Палестинское государство власти трех стран сообщили на прошлой неделе. Первой о вступлении решения в силу сообщила Норвегия. Глава МИД страны Эспен Барт Эйде в опубликованном во вторник заявлении поприветствовал знаменательный день признания Палестины его страной и назвал это важной вехой в отношениях между Норвегией и Палестиной. Вскоре после этого министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Совет министров королевства принял решение о признании Палестинского государства. Глава МИД отметил, что признание Палестинского государства представляет "единственный жизнеспособный путь к миру в регионе". Ирландия в свою очередь стала третьей страной, объявившей об официальном признании ближневосточного государства. Согласно заявлению ирландских властей, это решение санкционирует установление полных дипломатических отношений с Палестиной. Уровень ирландской дипмиссии в Рамалле будет повышен до посольства, будет назначен посол Ирландии в Палеситне. До сих пор Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание Палестины тремя европейскими странами отвечает международному праву и отражает понимание необходимости достижения мира на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил, что Советский Союз в свое время признал Палестину как независимое государство, и Россия, как правопреемница СССР, сохраняет эту позицию.

https://ria.ru/20240528/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240528/daniya-1948930779.html

палестина

ирландия

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, палестина, ирландия, норвегия, эспен барт эйде, хосе мануэль альбарес, мария захарова, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году