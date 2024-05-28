https://ria.ru/20240528/palestina-1948950561.html
Палестину признали еще три европейские страны
Палестину признали еще три европейские страны - РИА Новости, 28.05.2024
Палестину признали еще три европейские страны
Число стран Евросоюза, которые признают государство Палестина, выросло до 11 после того, как Ирландия, Испания и не входящая в ЕС Норвегия во вторник... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:56
2024-05-28T16:56
2024-05-28T16:56
в мире
палестина
ирландия
норвегия
эспен барт эйде
хосе мануэль альбарес
мария захарова
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Число стран Евросоюза, которые признают государство Палестина, выросло до 11 после того, как Ирландия, Испания и не входящая в ЕС Норвегия во вторник присоединились к числу европейских стран, официально признающих Палестинское государство. О своем намерении официально признать 28 мая Палестинское государство власти трех стран сообщили на прошлой неделе. Первой о вступлении решения в силу сообщила Норвегия. Глава МИД страны Эспен Барт Эйде в опубликованном во вторник заявлении поприветствовал знаменательный день признания Палестины его страной и назвал это важной вехой в отношениях между Норвегией и Палестиной. Вскоре после этого министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Совет министров королевства принял решение о признании Палестинского государства. Глава МИД отметил, что признание Палестинского государства представляет "единственный жизнеспособный путь к миру в регионе". Ирландия в свою очередь стала третьей страной, объявившей об официальном признании ближневосточного государства. Согласно заявлению ирландских властей, это решение санкционирует установление полных дипломатических отношений с Палестиной. Уровень ирландской дипмиссии в Рамалле будет повышен до посольства, будет назначен посол Ирландии в Палеситне. До сих пор Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание Палестины тремя европейскими странами отвечает международному праву и отражает понимание необходимости достижения мира на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил, что Советский Союз в свое время признал Палестину как независимое государство, и Россия, как правопреемница СССР, сохраняет эту позицию.
https://ria.ru/20240528/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240528/daniya-1948930779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, ирландия, норвегия, эспен барт эйде, хосе мануэль альбарес, мария захарова, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Ирландия, Норвегия, Эспен Барт Эйде, Хосе Мануэль Альбарес, Мария Захарова, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестину признали еще три европейские страны
Число официально признавших Палестинское государство стран Европы выросло до 11
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Число стран Евросоюза, которые признают государство Палестина, выросло до 11 после того, как Ирландия, Испания и не входящая в ЕС Норвегия во вторник присоединились к числу европейских стран, официально признающих Палестинское государство.
О своем намерении официально признать 28 мая Палестинское государство власти трех стран сообщили на прошлой неделе. Первой о вступлении решения в силу сообщила Норвегия. Глава МИД страны Эспен Барт Эйде в опубликованном во вторник заявлении поприветствовал знаменательный день признания Палестины его страной и назвал это важной вехой в отношениях между Норвегией и Палестиной. Вскоре после этого министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Совет министров королевства принял решение о признании Палестинского государства. Глава МИД отметил, что признание Палестинского государства представляет "единственный жизнеспособный путь к миру в регионе". Ирландия в свою очередь стала третьей страной, объявившей об официальном признании ближневосточного государства. Согласно заявлению ирландских властей, это решение санкционирует установление полных дипломатических отношений с Палестиной. Уровень ирландской дипмиссии в Рамалле будет повышен до посольства, будет назначен посол Ирландии в Палеситне.
До сих пор Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание Палестины тремя европейскими странами отвечает международному праву и отражает понимание необходимости достижения мира на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил, что Советский Союз в свое время признал Палестину как независимое государство, и Россия, как правопреемница СССР, сохраняет эту позицию.