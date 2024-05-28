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Ирландия признала Палестину - РИА Новости, 28.05.2024
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14:41 28.05.2024 (обновлено: 16:04 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/palestina-1948903840.html
Ирландия признала Палестину
Ирландия признала Палестину - РИА Новости, 28.05.2024
Ирландия признала Палестину
Ирландия официально признала Палестинское государство, говорится в заявлении ирландского МИД, опубликованном во вторник на сайте правительства. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:41
2024-05-28T16:04
в мире
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ирландия
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евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Ирландия официально признала Палестинское государство, говорится в заявлении ирландского МИД, опубликованном во вторник на сайте правительства. Ранее во вторник об официальном признании Палестины заявили Испания и Норвегия. "Сегодняшнее решение правительства санкционирует установление полных дипломатических отношений с палестинским государством", - сказано в документе. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что Дублин намеревался признать Палестину "в конце мирного процесса", однако принял решение пойти на это сейчас вместе с Испанией и Норвегией, чтобы "сохранить чудо мира".Теперь уровень ирландской дипмиссии в Рамалле будет повышен до посольства, будет назначен посол Ирландии в Палестине. При официальном запросе палестинских властей посольством может стать и диппредставительство новопризнанного государства в Дублине.До 23 мая Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
https://ria.ru/20240528/iran-1948859748.html
https://ria.ru/20240527/palestina-1948521486.html
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в мире, палестина, ирландия, испания, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Ирландия, Испания, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ирландия признала Палестину

Ирландия официально признала Палестинское государство

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы c флагами
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы c флагами. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Ирландия официально признала Палестинское государство, говорится в заявлении ирландского МИД, опубликованном во вторник на сайте правительства.
Ранее во вторник об официальном признании Палестины заявили Испания и Норвегия.
«
"Сегодняшнее решение правительства санкционирует установление полных дипломатических отношений с палестинским государством", - сказано в документе.
Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что Дублин намеревался признать Палестину "в конце мирного процесса", однако принял решение пойти на это сейчас вместе с Испанией и Норвегией, чтобы "сохранить чудо мира".
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Теперь уровень ирландской дипмиссии в Рамалле будет повышен до посольства, будет назначен посол Ирландии в Палестине. При официальном запросе палестинских властей посольством может стать и диппредставительство новопризнанного государства в Дублине.
До 23 мая Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
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