https://ria.ru/20240528/palestina-1948903840.html

Ирландия признала Палестину

Ирландия признала Палестину - РИА Новости, 28.05.2024

Ирландия признала Палестину

Ирландия официально признала Палестинское государство, говорится в заявлении ирландского МИД, опубликованном во вторник на сайте правительства. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:41

2024-05-28T14:41

2024-05-28T16:04

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Ирландия официально признала Палестинское государство, говорится в заявлении ирландского МИД, опубликованном во вторник на сайте правительства. Ранее во вторник об официальном признании Палестины заявили Испания и Норвегия. "Сегодняшнее решение правительства санкционирует установление полных дипломатических отношений с палестинским государством", - сказано в документе. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что Дублин намеревался признать Палестину "в конце мирного процесса", однако принял решение пойти на это сейчас вместе с Испанией и Норвегией, чтобы "сохранить чудо мира".Теперь уровень ирландской дипмиссии в Рамалле будет повышен до посольства, будет назначен посол Ирландии в Палестине. При официальном запросе палестинских властей посольством может стать и диппредставительство новопризнанного государства в Дублине.До 23 мая Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.

https://ria.ru/20240528/iran-1948859748.html

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Варвара Скокшина

в мире, палестина, ирландия, испания, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году