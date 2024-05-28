Рейтинг@Mail.ru
В Кремле объяснили отказ Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/otkaz-1948895683.html
В Кремле объяснили отказ Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом
В Кремле объяснили отказ Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом - РИА Новости, 28.05.2024
В Кремле объяснили отказ Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отказ президента США Джо Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом с общим трендом на Западе. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:13
2024-05-28T14:13
в мире
сша
ссср
россия
джо байден
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941488835_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_9af5e982299fdc2b4db61b85004cda91.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отказ президента США Джо Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом с общим трендом на Западе. "Сейчас к этой дремучей исторической безграмотности еще добавились попытки трансформировать знания об истории, извратить знания об истории и стереть оттуда всё, что касается роли Советского Союза и советского народа в спасении мира от фашизма. Это общее неведение, незнание, а руководители стран, они, собственно, идут в этом тренде, повторяя все то же самое", - сказал он "Известиям". Ранее президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу, о роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не упомянул. Он также заявил, что в разные периоды истории США американские солдаты "защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы".
https://ria.ru/20240528/mid-1948803559.html
сша
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941488835_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_19ccbd48a3f6f6644a393eca27e2f85b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ссср, россия, джо байден, дмитрий песков
В мире, США, СССР, Россия, Джо Байден, Дмитрий Песков
В Кремле объяснили отказ Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом

Песков об отказе Байдена признать роль СССР в борьбе с фашизмом: это неведение

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отказ президента США Джо Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом с общим трендом на Западе.
«
"Сейчас к этой дремучей исторической безграмотности еще добавились попытки трансформировать знания об истории, извратить знания об истории и стереть оттуда всё, что касается роли Советского Союза и советского народа в спасении мира от фашизма. Это общее неведение, незнание, а руководители стран, они, собственно, идут в этом тренде, повторяя все то же самое", - сказал он "Известиям".
Ранее президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу, о роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не упомянул. Он также заявил, что в разные периоды истории США американские солдаты "защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы".
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
В МИД ответили на слова Байдена о роли США во Второй мировой войне
Вчера, 02:37
 
В миреСШАСССРРоссияДжо БайденДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала