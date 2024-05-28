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В Кремле объяснили отказ Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом
В Кремле объяснили отказ Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом - РИА Новости, 28.05.2024
В Кремле объяснили отказ Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отказ президента США Джо Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом с общим трендом на Западе. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:13
2024-05-28T14:13
2024-05-28T14:13
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отказ президента США Джо Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом с общим трендом на Западе. "Сейчас к этой дремучей исторической безграмотности еще добавились попытки трансформировать знания об истории, извратить знания об истории и стереть оттуда всё, что касается роли Советского Союза и советского народа в спасении мира от фашизма. Это общее неведение, незнание, а руководители стран, они, собственно, идут в этом тренде, повторяя все то же самое", - сказал он "Известиям". Ранее президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу, о роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не упомянул. Он также заявил, что в разные периоды истории США американские солдаты "защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы".
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В мире, США, СССР, Россия, Джо Байден, Дмитрий Песков
В Кремле объяснили отказ Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом
Песков об отказе Байдена признать роль СССР в борьбе с фашизмом: это неведение