https://ria.ru/20240528/otkaz-1948895683.html

В Кремле объяснили отказ Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом

В Кремле объяснили отказ Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом - РИА Новости, 28.05.2024

В Кремле объяснили отказ Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отказ президента США Джо Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом с общим трендом на Западе. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:13

2024-05-28T14:13

2024-05-28T14:13

в мире

сша

ссср

россия

джо байден

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941488835_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_9af5e982299fdc2b4db61b85004cda91.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отказ президента США Джо Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом с общим трендом на Западе. "Сейчас к этой дремучей исторической безграмотности еще добавились попытки трансформировать знания об истории, извратить знания об истории и стереть оттуда всё, что касается роли Советского Союза и советского народа в спасении мира от фашизма. Это общее неведение, незнание, а руководители стран, они, собственно, идут в этом тренде, повторяя все то же самое", - сказал он "Известиям". Ранее президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу, о роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не упомянул. Он также заявил, что в разные периоды истории США американские солдаты "защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы".

https://ria.ru/20240528/mid-1948803559.html

сша

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ссср, россия, джо байден, дмитрий песков