https://ria.ru/20240528/orden-1948922386.html

Забайкальского сержанта наградили орденом Мужества

Забайкальского сержанта наградили орденом Мужества - РИА Новости, 28.05.2024

Забайкальского сержанта наградили орденом Мужества

Жителя Забайкальского края сержанта Сергея Ушакова наградили орденом Мужества за успехи на специальной военной операции России на Украине (СВО), сообщает... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:26

2024-05-28T15:26

2024-05-28T15:26

специальная военная операция на украине

безопасность

забайкальский край

россия

украина

сергей ушаков

вооруженные силы украины

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ХАБАРОВСК, 28 мая - РИА Новости. Жителя Забайкальского края сержанта Сергея Ушакова наградили орденом Мужества за успехи на специальной военной операции России на Украине (СВО), сообщает правительство региона. "Военнослужащий ремонтно-восстановительного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, сержант Сергей Ушаков выполнил боевые задачи на одном из участков Южно-Донецкого направления СВО... За высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента РФ сержант удостоен государственной награды - ордена Мужества", - говорится в сообщении регионального правительства. Отмечается, что на месте дислокации сержанта внезапно начался ракетный обстрел со стороны ВСУ. Расчет под командованием Ушакова смог оперативно вывести в недосягаемый для огня противника район несколько единиц бронетехники, которую военнослужащие ранее отремонтировали своими силами. Эвакуируясь, несколько военнослужащих, включая сержанта, получили ранения - несмотря на это, они до конца исполнили свой воинский долг.

https://ria.ru/20240204/nagrazhdenie-1925283707.html

забайкальский край

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, забайкальский край, россия, украина, сергей ушаков, вооруженные силы украины