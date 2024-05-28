https://ria.ru/20240528/orban-1948956938.html

Венгрия не отправит своих граждан на чужую войну, заявил Орбан

Венгрия не отправит своих граждан на чужую войну, заявил Орбан - РИА Новости, 28.05.2024

Венгрия не отправит своих граждан на чужую войну, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе напрасно "ломают голову" над возвращением всеобщего обязательного призыва в ЕС, потому что Будапешт... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:17

2024-05-28T17:17

2024-05-28T17:28

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БУДАПЕШТ, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе напрасно "ломают голову" над возвращением всеобщего обязательного призыва в ЕС, потому что Будапешт не позволит отправить своих граждан участвовать в чужом конфликте. "Те, кто сейчас в Брюсселе ломает голову над обязательным европейским призывом, зря стараются. Мы никогда не отправим венгерскую молодежь на чужую войну", - написал Орбан в Facebook*.Он также призвал венгров поддержать правящую партию на выборах в Европарламент, потому что тогда венгерские депутаты "смогут сказать нет новым сумасшедшим военным планам". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявил, что "сама идея призыва должна быть отвергнута". "Необходимо дать понять, что венгерскую молодежь никто не заберет на украинский фронт ни какой-либо силой, ни каким-либо решением", - приводит его слова агентство MTI.Ранее председатель Европейской народной партии - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и в ЕС всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумной и заявил, что Будапешт против того, чтобы решение о службе венгерских граждан принимались "в Германии или Брюсселе". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обязательный призыв в ЕС хотят вернуть, чтобы сначала отправить на Украину воевать молодёжь Центральной Европы из-за роста потерь Киева.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240528/putin-1948941767.html

https://ria.ru/20240528/poterya-1948835968.html

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