Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не отправит своих граждан на чужую войну, заявил Орбан - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 28.05.2024 (обновлено: 17:28 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/orban-1948956938.html
Венгрия не отправит своих граждан на чужую войну, заявил Орбан
Венгрия не отправит своих граждан на чужую войну, заявил Орбан - РИА Новости, 28.05.2024
Венгрия не отправит своих граждан на чужую войну, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе напрасно "ломают голову" над возвращением всеобщего обязательного призыва в ЕС, потому что Будапешт... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:17
2024-05-28T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
брюссель
будапешт
виктор орбан
манфред вебер
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_8a6c3f667624f1a48127b2429156ce1a.jpg
БУДАПЕШТ, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе напрасно "ломают голову" над возвращением всеобщего обязательного призыва в ЕС, потому что Будапешт не позволит отправить своих граждан участвовать в чужом конфликте. &quot;Те, кто сейчас в Брюсселе ломает голову над обязательным европейским призывом, зря стараются. Мы никогда не отправим венгерскую молодежь на чужую войну&quot;, - написал Орбан в Facebook*.Он также призвал венгров поддержать правящую партию на выборах в Европарламент, потому что тогда венгерские депутаты "смогут сказать нет новым сумасшедшим военным планам". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявил, что "сама идея призыва должна быть отвергнута". "Необходимо дать понять, что венгерскую молодежь никто не заберет на украинский фронт ни какой-либо силой, ни каким-либо решением", - приводит его слова агентство MTI.Ранее председатель Европейской народной партии - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и в ЕС всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумной и заявил, что Будапешт против того, чтобы решение о службе венгерских граждан принимались "в Германии или Брюсселе". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обязательный призыв в ЕС хотят вернуть, чтобы сначала отправить на Украину воевать молодёжь Центральной Европы из-за роста потерь Киева.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240528/putin-1948941767.html
https://ria.ru/20240528/poterya-1948835968.html
венгрия
брюссель
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7e0c8b16556212824f772a9ba6a4364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, брюссель, будапешт, виктор орбан, манфред вебер, петер сийярто, евросоюз, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Брюссель, Будапешт, Виктор Орбан, Манфред Вебер, Петер Сийярто, Евросоюз, Европарламент
Венгрия не отправит своих граждан на чужую войну, заявил Орбан

Орбан: Венгрия никогда не отправит своих граждан участвовать в чужом конфликте

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе напрасно "ломают голову" над возвращением всеобщего обязательного призыва в ЕС, потому что Будапешт не позволит отправить своих граждан участвовать в чужом конфликте.
«

"Те, кто сейчас в Брюсселе ломает голову над обязательным европейским призывом, зря стараются. Мы никогда не отправим венгерскую молодежь на чужую войну", - написал Орбан в Facebook*.

Пресс-конференция Владимира Путина по итогам визита в Узбекистан
Силы Запада на Украине будут в зоне поражения ВС России, предупредил Путин
Вчера, 16:25
Он также призвал венгров поддержать правящую партию на выборах в Европарламент, потому что тогда венгерские депутаты "смогут сказать нет новым сумасшедшим военным планам".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявил, что "сама идея призыва должна быть отвергнута". "Необходимо дать понять, что венгерскую молодежь никто не заберет на украинский фронт ни какой-либо силой, ни каким-либо решением", - приводит его слова агентство MTI.
Ранее председатель Европейской народной партии - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и в ЕС всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумной и заявил, что Будапешт против того, чтобы решение о службе венгерских граждан принимались "в Германии или Брюсселе". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обязательный призыв в ЕС хотят вернуть, чтобы сначала отправить на Украину воевать молодёжь Центральной Европы из-за роста потерь Киева.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
"Срочно воспользоваться": СМИ раскрыли, на что пойдет Запад из-за Украины
Вчера, 10:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияБрюссельБудапештВиктор ОрбанМанфред ВеберПетер СийяртоЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала