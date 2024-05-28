https://ria.ru/20240528/opros-1948998070.html

Опрос: более 50% демократов допускают замену кандидатуры Байдена на выборах

Опрос: более 50% демократов допускают замену кандидатуры Байдена на выборах - РИА Новости, 28.05.2024

Опрос: более 50% демократов допускают замену кандидатуры Байдена на выборах

Более половины избирателей-демократов считают допустимым замену партией президента США Джо Байдена на другого кандидата на ноябрьских выборах, сообщила... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T20:29

2024-05-28T20:29

2024-05-28T20:29

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джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Более половины избирателей-демократов считают допустимым замену партией президента США Джо Байдена на другого кандидата на ноябрьских выборах, сообщила социологическая служба Rasmussen. Такого мнения придерживаются 54% респондентов из Демократической партии и 49% потенциальных избирателей в целом. Опрос по телефону и через интернет проводился 20-22 мая среди 1113 респондентов. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240526/tramp-1948391681.html

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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024