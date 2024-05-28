Рейтинг@Mail.ru
Опрос: более 50% демократов допускают замену кандидатуры Байдена на выборах - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/opros-1948998070.html
Опрос: более 50% демократов допускают замену кандидатуры Байдена на выборах
Опрос: более 50% демократов допускают замену кандидатуры Байдена на выборах - РИА Новости, 28.05.2024
Опрос: более 50% демократов допускают замену кандидатуры Байдена на выборах
Более половины избирателей-демократов считают допустимым замену партией президента США Джо Байдена на другого кандидата на ноябрьских выборах, сообщила... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:29
2024-05-28T20:29
в мире
сша
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942134363_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ed83dee1765ce4e5649dab3835bc2f4.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Более половины избирателей-демократов считают допустимым замену партией президента США Джо Байдена на другого кандидата на ноябрьских выборах, сообщила социологическая служба Rasmussen. Такого мнения придерживаются 54% респондентов из Демократической партии и 49% потенциальных избирателей в целом. Опрос по телефону и через интернет проводился 20-22 мая среди 1113 респондентов. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240526/tramp-1948391681.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942134363_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6de5a26829884cccc71951d408c4487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Опрос: более 50% демократов допускают замену кандидатуры Байдена на выборах

Опрос: 54% демократов считают возможным замену кандидатуры Байдена на выборах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Более половины избирателей-демократов считают допустимым замену партией президента США Джо Байдена на другого кандидата на ноябрьских выборах, сообщила социологическая служба Rasmussen.
Такого мнения придерживаются 54% респондентов из Демократической партии и 49% потенциальных избирателей в целом.
Опрос по телефону и через интернет проводился 20-22 мая среди 1113 респондентов.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Трамп вновь пообещал остановить конфликт на Украине
26 мая, 04:32
 
В миреСШАДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала