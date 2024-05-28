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В ООН оценили ситуацию после оползня в Папуа-Новой Гвинее - РИА Новости, 28.05.2024
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09:32 28.05.2024 (обновлено: 10:19 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/opolzen-1948821295.html
В ООН оценили ситуацию после оползня в Папуа-Новой Гвинее
В ООН оценили ситуацию после оползня в Папуа-Новой Гвинее - РИА Новости, 28.05.2024
В ООН оценили ситуацию после оползня в Папуа-Новой Гвинее
Обнаружение выживших в результате схода мощного оползня в Папуа-Новой Гвинеи "весьма маловероятно", заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:32
2024-05-28T10:19
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Обнаружение выживших в результате схода мощного оползня в Папуа-Новой Гвинеи "весьма маловероятно", заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране Нильс Краайер. В минувшую субботу местная газета Post Courier со ссылкой на власти сообщала о том, что под завалами после схода оползня в деревне Каокалам находятся более 300 человек. Позже ООН сообщила о 670 погибших, а Национальный центр по чрезвычайным ситуациям страны - о 2000 погибших. "Весьма маловероятно, что они (находящиеся под обломками в результате схода оползня - ред.) выживут", - заявил агентству Франс Пресс Краайер. Как сообщается, операция по спасению и оказанию помощи серьезно затруднена из-за удаленности места схода оползня и проливных дождей. Ранее Франс Пресс со ссылкой на администрацию пострадавшей провинции Энга сообщало, что Папуа-Новая Гвинея эвакуирует 7900 человек из-за последствий мощного оползня.
https://ria.ru/20240526/opolzen-1948424410.html
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в мире, папуа-новая гвинея, оон, юнисеф
В мире, Папуа-Новая Гвинея, ООН, ЮНИСЕФ
В ООН оценили ситуацию после оползня в Папуа-Новой Гвинее

ООН: возможность найти выживших после оползня в Папуа-Новой Гвинеи маловероятна

© AFP 2024 / Emmanuel EraliaПоследствия оползня, произошедшего в провинции Энга в Папуа-Новой Гвинее
Последствия оползня, произошедшего в провинции Энга в Папуа-Новой Гвинее - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AFP 2024 / Emmanuel Eralia
Последствия оползня, произошедшего в провинции Энга в Папуа-Новой Гвинее
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Обнаружение выживших в результате схода мощного оползня в Папуа-Новой Гвинеи "весьма маловероятно", заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране Нильс Краайер.
В минувшую субботу местная газета Post Courier со ссылкой на власти сообщала о том, что под завалами после схода оползня в деревне Каокалам находятся более 300 человек. Позже ООН сообщила о 670 погибших, а Национальный центр по чрезвычайным ситуациям страны - о 2000 погибших.
Последствия оползня, произошедшего в Папуа-Новой Гвинее - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
МОМ уточнила данные по погибшим при сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее
26 мая, 11:49
"Весьма маловероятно, что они (находящиеся под обломками в результате схода оползня - ред.) выживут", - заявил агентству Франс Пресс Краайер.
Как сообщается, операция по спасению и оказанию помощи серьезно затруднена из-за удаленности места схода оползня и проливных дождей.
Ранее Франс Пресс со ссылкой на администрацию пострадавшей провинции Энга сообщало, что Папуа-Новая Гвинея эвакуирует 7900 человек из-за последствий мощного оползня.
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6
13 марта, 18:38
 
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