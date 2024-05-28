https://ria.ru/20240528/opolzen-1948821295.html

В ООН оценили ситуацию после оползня в Папуа-Новой Гвинее

В ООН оценили ситуацию после оползня в Папуа-Новой Гвинее - РИА Новости, 28.05.2024

В ООН оценили ситуацию после оползня в Папуа-Новой Гвинее

Обнаружение выживших в результате схода мощного оползня в Папуа-Новой Гвинеи "весьма маловероятно", заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T09:32

2024-05-28T09:32

2024-05-28T10:19

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Обнаружение выживших в результате схода мощного оползня в Папуа-Новой Гвинеи "весьма маловероятно", заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране Нильс Краайер. В минувшую субботу местная газета Post Courier со ссылкой на власти сообщала о том, что под завалами после схода оползня в деревне Каокалам находятся более 300 человек. Позже ООН сообщила о 670 погибших, а Национальный центр по чрезвычайным ситуациям страны - о 2000 погибших. "Весьма маловероятно, что они (находящиеся под обломками в результате схода оползня - ред.) выживут", - заявил агентству Франс Пресс Краайер. Как сообщается, операция по спасению и оказанию помощи серьезно затруднена из-за удаленности места схода оползня и проливных дождей. Ранее Франс Пресс со ссылкой на администрацию пострадавшей провинции Энга сообщало, что Папуа-Новая Гвинея эвакуирует 7900 человек из-за последствий мощного оползня.

https://ria.ru/20240526/opolzen-1948424410.html

https://ria.ru/20240313/zemletryasenie-1932800282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, папуа-новая гвинея, оон, юнисеф