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Оператор ВГТРК был ранен во время съемки репортажа о наступлении
Оператор ВГТРК был ранен во время съемки репортажа о наступлении - РИА Новости, 28.05.2024
Оператор ВГТРК был ранен во время съемки репортажа о наступлении
Оператор ВГТРК Александр Пушин получил осколочное ранение в ногу во время подготовки репортажа о наступлении ВС РФ на харьковском направлении, рассказал РИА... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:47
2024-05-28T14:47
2024-05-28T14:47
специальная военная операция на украине
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вгтрк
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Оператор ВГТРК Александр Пушин получил осколочное ранение в ногу во время подготовки репортажа о наступлении ВС РФ на харьковском направлении, рассказал РИА Новости военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который находился рядом с Пушиным в момент ранения. "В ходе работы вместе с подразделениями Армии России в Волчанске осколочное ранение в ногу получил оператор ВГТРК Александр Пушин. Благодаря слаженным действиям российских подразделений был оперативно эвакуирован из зоны активных боев. Сейчас Пушин доставлен в одну из больниц Белгородской области. Угрозы жизни нет", - сказал Поддубный. Ранее в эфире телеканала "Россия 24" сообщили, что оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Со слов собеседника агентства, они с коллегой сопровождали российских военнослужащих в Волчанске во время подготовки репортажа.
https://ria.ru/20240523/spetsoperatsiya-1947851759.html
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волчанск, харьковская область, белгородская область, евгений поддубный, вгтрк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Белгородская область, Евгений Поддубный, ВГТРК, Вооруженные силы РФ
Оператор ВГТРК был ранен во время съемки репортажа о наступлении
Военкор: оператор ВГТРК Пушин был ранен в ногу во время съемки репортажа