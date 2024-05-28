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Оператор ВГТРК был ранен во время съемки репортажа о наступлении

Оператор ВГТРК был ранен во время съемки репортажа о наступлении - РИА Новости, 28.05.2024

Оператор ВГТРК был ранен во время съемки репортажа о наступлении

Оператор ВГТРК Александр Пушин получил осколочное ранение в ногу во время подготовки репортажа о наступлении ВС РФ на харьковском направлении, рассказал РИА... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:47

2024-05-28T14:47

2024-05-28T14:47

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

белгородская область

евгений поддубный

вгтрк

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Оператор ВГТРК Александр Пушин получил осколочное ранение в ногу во время подготовки репортажа о наступлении ВС РФ на харьковском направлении, рассказал РИА Новости военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который находился рядом с Пушиным в момент ранения. "В ходе работы вместе с подразделениями Армии России в Волчанске осколочное ранение в ногу получил оператор ВГТРК Александр Пушин. Благодаря слаженным действиям российских подразделений был оперативно эвакуирован из зоны активных боев. Сейчас Пушин доставлен в одну из больниц Белгородской области. Угрозы жизни нет", - сказал Поддубный. Ранее в эфире телеканала "Россия 24" сообщили, что оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Со слов собеседника агентства, они с коллегой сопровождали российских военнослужащих в Волчанске во время подготовки репортажа.

https://ria.ru/20240523/spetsoperatsiya-1947851759.html

волчанск

харьковская область

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волчанск, харьковская область, белгородская область, евгений поддубный, вгтрк, вооруженные силы рф