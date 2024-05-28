https://ria.ru/20240528/operator-1948875004.html

Оператора ВГТРК ранили во время съемок сюжета в Харьковской области

Оператора ВГТРК ранили во время съемок сюжета в Харьковской области - РИА Новости, 28.05.2024

Оператора ВГТРК ранили во время съемок сюжета в Харьковской области

Оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила ведущая в эфире... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:58

2024-05-28T12:58

2024-05-28T13:07

специальная военная операция на украине

харьковская область

вгтрк

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила ведущая в эфире телеканала "Россия 24"."Наш оператор Александр Пушин сейчас находится в больнице, его жизни сейчас ничего не угрожает. Мы желаем скорейшего выздоровления военному корреспонденту ВГТРК", - сообщила ведущая в эфире телеканала "Россия 24".Как сообщается в репортаже на телеканале "Россия 24", в ходе подрыва ранения получил оператор ВГТРК Пушин, осколки попали в ногу. Оператор сам себе наложил турникет, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.

https://radiosputnik.ru/20240522/vsu-1947617665.html

харьковская область

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харьковская область, вгтрк