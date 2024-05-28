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Оператора ВГТРК ранили во время съемок сюжета в Харьковской области
Оператора ВГТРК ранили во время съемок сюжета в Харьковской области - РИА Новости, 28.05.2024
Оператора ВГТРК ранили во время съемок сюжета в Харьковской области
Оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила ведущая в эфире... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:58
2024-05-28T12:58
2024-05-28T13:07
специальная военная операция на украине
харьковская область
вгтрк
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила ведущая в эфире телеканала "Россия 24"."Наш оператор Александр Пушин сейчас находится в больнице, его жизни сейчас ничего не угрожает. Мы желаем скорейшего выздоровления военному корреспонденту ВГТРК", - сообщила ведущая в эфире телеканала "Россия 24".Как сообщается в репортаже на телеканале "Россия 24", в ходе подрыва ранения получил оператор ВГТРК Пушин, осколки попали в ногу. Оператор сам себе наложил турникет, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.
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харьковская область, вгтрк
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, ВГТРК
Оператора ВГТРК ранили во время съемок сюжета в Харьковской области
"Россия 24": оператора ВГТРК ранили в Харьковской области, сейчас он в больнице
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила ведущая в эфире телеканала "Россия 24".
"Наш оператор Александр Пушин сейчас находится в больнице, его жизни сейчас ничего не угрожает. Мы желаем скорейшего выздоровления военному корреспонденту ВГТРК", - сообщила ведущая в эфире телеканала "Россия 24".
Как сообщается в репортаже на телеканале "Россия 24", в ходе подрыва ранения получил оператор ВГТРК Пушин, осколки попали в ногу. Оператор сам себе наложил турникет, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.