https://ria.ru/20240528/openai-1948934566.html
OpenAI начала обучение новой модели ИИ
OpenAI начала обучение новой модели ИИ - РИА Новости, 28.05.2024
OpenAI начала обучение новой модели ИИ
Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, сообщила о начале обучения новой инновационной модели искусственного интеллекта; также компания организует... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:05
2024-05-28T16:05
2024-05-28T16:33
технологии
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, сообщила о начале обучения новой инновационной модели искусственного интеллекта; также компания организует комитет, который будет давать рекомендации совету директоров по вопросам безопасности проектов OpenAI. "OpenAI начала обучение инновационной ведущей модели искусственного интеллекта, и мы ожидаем, что результаты приведут к новому уровню развития... Хотя мы гордимся тем, что выпускаем ведущие модели по своим возможностям и безопасности, мы приветствуем обсуждение по данному вопросу", - говорится в пресс-релизе компании. Компания объявила о создании комитета по вопросам защиты и безопасности. "Этот комитет будет отвечать за подбор рекомендаций для совета правления по важнейшим вопросам в области защиты и безопасности проектов OpenAI", - говорится в сообщении. Как отмечает OpenAI, изначально комитет будет оценивать и дорабатывать процессы и средства безопасности проектов, а затем он предоставит рекомендации правлению компании. После принятия рекомендаций OpenAI официально опубликует изменения в требования по безопасности. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20240528/yandeks-1948810636.html
https://ria.ru/20240402/chatgpt-1937220364.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, илон маск, сша
Технологии, Илон Маск, США
OpenAI начала обучение новой модели ИИ
OpenAI начала обучение новой инновационной модели искусственного интеллекта
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, сообщила о начале обучения новой инновационной модели искусственного интеллекта; также компания организует комитет, который будет давать рекомендации совету директоров по вопросам безопасности проектов OpenAI.
"OpenAI начала обучение инновационной ведущей модели искусственного интеллекта, и мы ожидаем, что результаты приведут к новому уровню развития... Хотя мы гордимся тем, что выпускаем ведущие модели по своим возможностям и безопасности, мы приветствуем обсуждение по данному вопросу", - говорится в пресс-релизе компании.
Компания объявила о создании комитета по вопросам защиты и безопасности. "Этот комитет будет отвечать за подбор рекомендаций для совета правления по важнейшим вопросам в области защиты и безопасности проектов OpenAI", - говорится в сообщении.
Как отмечает OpenAI, изначально комитет будет оценивать и дорабатывать процессы и средства безопасности проектов, а затем он предоставит рекомендации правлению компании. После принятия рекомендаций OpenAI официально опубликует изменения в требования по безопасности.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск
, который позже разорвал связи со стартапом.