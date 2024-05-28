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OpenAI начала обучение новой модели ИИ - РИА Новости, 28.05.2024
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16:05 28.05.2024 (обновлено: 16:33 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/openai-1948934566.html
OpenAI начала обучение новой модели ИИ
OpenAI начала обучение новой модели ИИ - РИА Новости, 28.05.2024
OpenAI начала обучение новой модели ИИ
Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, сообщила о начале обучения новой инновационной модели искусственного интеллекта; также компания организует... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:05
2024-05-28T16:33
технологии
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, сообщила о начале обучения новой инновационной модели искусственного интеллекта; также компания организует комитет, который будет давать рекомендации совету директоров по вопросам безопасности проектов OpenAI. "OpenAI начала обучение инновационной ведущей модели искусственного интеллекта, и мы ожидаем, что результаты приведут к новому уровню развития... Хотя мы гордимся тем, что выпускаем ведущие модели по своим возможностям и безопасности, мы приветствуем обсуждение по данному вопросу", - говорится в пресс-релизе компании. Компания объявила о создании комитета по вопросам защиты и безопасности. "Этот комитет будет отвечать за подбор рекомендаций для совета правления по важнейшим вопросам в области защиты и безопасности проектов OpenAI", - говорится в сообщении. Как отмечает OpenAI, изначально комитет будет оценивать и дорабатывать процессы и средства безопасности проектов, а затем он предоставит рекомендации правлению компании. После принятия рекомендаций OpenAI официально опубликует изменения в требования по безопасности. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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технологии, илон маск, сша
Технологии, Илон Маск, США
OpenAI начала обучение новой модели ИИ

OpenAI начала обучение новой инновационной модели искусственного интеллекта

© AFP 2024 / Stefano RellandiniЛоготип OpenAI
Логотип OpenAI - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AFP 2024 / Stefano Rellandini
Логотип OpenAI. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, сообщила о начале обучения новой инновационной модели искусственного интеллекта; также компания организует комитет, который будет давать рекомендации совету директоров по вопросам безопасности проектов OpenAI.
"OpenAI начала обучение инновационной ведущей модели искусственного интеллекта, и мы ожидаем, что результаты приведут к новому уровню развития... Хотя мы гордимся тем, что выпускаем ведущие модели по своим возможностям и безопасности, мы приветствуем обсуждение по данному вопросу", - говорится в пресс-релизе компании.
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Компания объявила о создании комитета по вопросам защиты и безопасности. "Этот комитет будет отвечать за подбор рекомендаций для совета правления по важнейшим вопросам в области защиты и безопасности проектов OpenAI", - говорится в сообщении.
Как отмечает OpenAI, изначально комитет будет оценивать и дорабатывать процессы и средства безопасности проектов, а затем он предоставит рекомендации правлению компании. После принятия рекомендаций OpenAI официально опубликует изменения в требования по безопасности.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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