https://ria.ru/20240528/opasnost-1949015045.html

В Белгороде и Белгородском районе вновь объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе вновь объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:23

2024-05-28T22:23

2024-05-28T22:37

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

шебекино

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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении. Также мэрия добавила, что ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе и городе Шебекино. Позже власти информировали об угрозе ракетного обстрела в Валуйском городском округе и городе Валуйки.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгород

белгородский район

шебекино

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Наталья Макарова

происшествия, белгород, белгородский район, шебекино