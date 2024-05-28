https://ria.ru/20240528/omv-1948986544.html

Австрийская OMV пока не намерена отказываться от российского газа

Австрийская OMV пока не намерена отказываться от российского газа - РИА Новости, 28.05.2024

Австрийская OMV пока не намерена отказываться от российского газа

Австрийская нефтегазовая компания OMV считает, что пока не введены санкции на российский газ, она "обязана соблюдать действующий контракт с Газпромом" на... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T19:11

2024-05-28T19:11

2024-05-28T19:11

экономика

австрия

россия

вена

альфред штерн

omv

газпром

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794012821_0:272:3043:1984_1920x0_80_0_0_f87f1f4ed2cf28aa75b6c3eefa50b6ea.jpg

ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Австрийская нефтегазовая компания OMV считает, что пока не введены санкции на российский газ, она "обязана соблюдать действующий контракт с Газпромом" на поставки, об этом заявил акционерам гендиректор OMV Альфред Штерн, его слова цитирует австрийская газета der Standard."Пока нет санкций, с нашей точки зрения, мы обязаны соблюдать действующий контракт на поставку газа с "Газпромом", - сказал Штерн.Уточняется, что заявление гендиректора прозвучало во вторник на ежегодном общем собрании акционеров в Вене. Гендиректор OMV подчеркнул, что компания не рассматривает возможность выхода из контрактов на поставку газа с Россией, которые рассчитаны до 2040 года. "OMV соблюдает действующее законодательство. Это включает в себя правовую базу, санкции, эмбарго, а также существующие контракты", - уточнил Штерн. Вместе с тем, по его словам, ведется работа по преобразованию OMV - она должна постепенно превратиться в компанию по производству экологически чистого топлива, химикатов и материалов. В феврале министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом". Они действуют до 2040 года. Позже в OMV заявили, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ. При этом, по данным Гевесслер, доля российского газа в импорте Австрии в декабре 2023 года была рекордной и достигала 98%. Она отмечала, что это рекордный показатель с начала российской спецоперации на Украине. По ее словам, это говорит о том, что участники газового рынка прилагают мало усилий для снижения австрийской зависимости от газа из России.

https://ria.ru/20240526/gaz-1948394929.html

https://ria.ru/20240212/gaz-1926904886.html

австрия

россия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, австрия, россия, вена, альфред штерн, omv, газпром, в мире, энергетика