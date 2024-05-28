Австрийская OMV пока не намерена отказываться от российского газа
Глава OMV Штерн: компания намерена соблюдать контракт с "Газпромом"
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Австрийская нефтегазовая компания OMV считает, что пока не введены санкции на российский газ, она "обязана соблюдать действующий контракт с Газпромом" на поставки, об этом заявил акционерам гендиректор OMV Альфред Штерн, его слова цитирует австрийская газета der Standard.
"Пока нет санкций, с нашей точки зрения, мы обязаны соблюдать действующий контракт на поставку газа с "Газпромом", - сказал Штерн.
Уточняется, что заявление гендиректора прозвучало во вторник на ежегодном общем собрании акционеров в Вене.
Гендиректор OMV подчеркнул, что компания не рассматривает возможность выхода из контрактов на поставку газа с Россией, которые рассчитаны до 2040 года. "OMV соблюдает действующее законодательство. Это включает в себя правовую базу, санкции, эмбарго, а также существующие контракты", - уточнил Штерн.
Вместе с тем, по его словам, ведется работа по преобразованию OMV - она должна постепенно превратиться в компанию по производству экологически чистого топлива, химикатов и материалов.
В феврале министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом". Они действуют до 2040 года. Позже в OMV заявили, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ.
При этом, по данным Гевесслер, доля российского газа в импорте Австрии в декабре 2023 года была рекордной и достигала 98%. Она отмечала, что это рекордный показатель с начала российской спецоперации на Украине. По ее словам, это говорит о том, что участники газового рынка прилагают мало усилий для снижения австрийской зависимости от газа из России.
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