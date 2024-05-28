https://ria.ru/20240528/ogranichenie-1948859378.html

Ограничение на посещение лесничеств Подмосковья введено до 3 июня

Ограничение на посещение лесничеств Подмосковья введено до 3 июня - РИА Новости, 28.05.2024

Ограничение на посещение лесничеств Подмосковья введено до 3 июня

Ограничения на посещение гражданами лесов и на въезд транспорта введены во всех лесничествах Подмосковья до 3 июня в связи с установлением в лесах IV класса... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:23

2024-05-28T12:23

2024-05-28T12:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

леса

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ограничения на посещение гражданами лесов и на въезд транспорта введены во всех лесничествах Подмосковья до 3 июня в связи с установлением в лесах IV класса пожарной опасности, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области. "В связи с установлением на территории земель лесного фонда в границах Московской области IV класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах с 28 мая по 3 июня вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, на этот период запрещено пребывание в лесах, разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Лесные дороги перекрываются шлагбаумами. Контроль за пребыванием жителей в лесах осуществляется с помощью беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.

https://ria.ru/20240528/podmoskove-1948850166.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), леса