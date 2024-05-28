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Ограничение на посещение лесничеств Подмосковья введено до 3 июня - РИА Новости, 28.05.2024
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Новости Подмосковья
 
12:23 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/ogranichenie-1948859378.html
Ограничение на посещение лесничеств Подмосковья введено до 3 июня
Ограничение на посещение лесничеств Подмосковья введено до 3 июня - РИА Новости, 28.05.2024
Ограничение на посещение лесничеств Подмосковья введено до 3 июня
Ограничения на посещение гражданами лесов и на въезд транспорта введены во всех лесничествах Подмосковья до 3 июня в связи с установлением в лесах IV класса... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:23
2024-05-28T12:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
леса
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ограничения на посещение гражданами лесов и на въезд транспорта введены во всех лесничествах Подмосковья до 3 июня в связи с установлением в лесах IV класса пожарной опасности, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области. "В связи с установлением на территории земель лесного фонда в границах Московской области IV класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах с 28 мая по 3 июня вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, на этот период запрещено пребывание в лесах, разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Лесные дороги перекрываются шлагбаумами. Контроль за пребыванием жителей в лесах осуществляется с помощью беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.
https://ria.ru/20240528/podmoskove-1948850166.html
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московская область (подмосковье), леса
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Леса

Ограничение на посещение лесничеств Подмосковья введено до 3 июня

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБерезовый лес в Подмосковье. Архивное фото
Березовый лес в Подмосковье. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Березовый лес в Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ограничения на посещение гражданами лесов и на въезд транспорта введены во всех лесничествах Подмосковья до 3 июня в связи с установлением в лесах IV класса пожарной опасности, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.
"В связи с установлением на территории земель лесного фонда в границах Московской области IV класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах с 28 мая по 3 июня вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности", - отметили в пресс-службе.
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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По данным ведомства, на этот период запрещено пребывание в лесах, разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Лесные дороги перекрываются шлагбаумами.
Контроль за пребыванием жителей в лесах осуществляется с помощью беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Леса
 
 
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