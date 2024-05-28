https://ria.ru/20240528/odezhda-1948808848.html

Германия в марте поставила в Россию одежду на рекордную с сентября сумму

Германия в марте поставила в Россию одежду на рекордную с сентября сумму - РИА Новости, 28.05.2024

Германия в марте поставила в Россию одежду на рекордную с сентября сумму

Германия в марте экспортировала в Россию одежду на 15,95 миллиона евро - это рекордный уровень с сентября прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T05:12

2024-05-28T05:12

2024-05-28T05:13

экономика

германия

россия

италия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924199337_0:285:2730:1821_1920x0_80_0_0_4d36079264bfa7bbf2b84cd117f357cb.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Германия в марте экспортировала в Россию одежду на 15,95 миллиона евро - это рекордный уровень с сентября прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики. Самыми востребованными текстильными товарами из Германии в марте были майки и футболки: на них пришлось 30% всех поставок одежды в Россию из этой страны. На втором месте были свитеры и кардиганы (18%), а на третьем - женские костюмы и юбки (12%). При этом сильнее всего по сравнению с февралем вырос экспорт детской одежды и спортивных костюмов - более чем втрое по обеим категориям. Таким образом, Германия сохранила за собой статус одного из крупнейших поставщиков одежды в Россию. Больше смогла отгрузить только Италия, чей экспорт составил 26,94 миллиона евро. Всего в первый месяц весны Евросоюз продал России одежду на 65 миллионов евро, сократив этот показатель по сравнению с февралем на незначительные 5%. Помимо Германии неплохо нарастить свои отгрузки смог еще целый ряд стран. Например, Хорватия поставила одежду на рекордные с ноября прошлого года 3,77 миллиона евро. Испания по сравнению с февралем увеличила объемы на 60%, до 1,46 миллиона евро, а Нидерланды - на 52%, до 657,6 тысячи евро.

https://ria.ru/20240521/spros-1947510686.html

https://ria.ru/20240527/zakupki-1948517561.html

германия

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, германия, россия, италия