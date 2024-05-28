https://ria.ru/20240528/obstrel-1949008012.html

Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и снаряд "Ольха"

Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и снаряд "Ольха" - РИА Новости, 29.05.2024

Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и снаряд "Ольха"

ПВО уничтожила французскую управляемую авиабомбу Hammer и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-28T21:53

2024-05-28T21:53

2024-05-29T00:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

украина

вячеслав гладков

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ПВО уничтожила французскую управляемую авиабомбу Hammer и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, киевский режим предпринял попытку атаки в 20.00 мск. Силы противовоздушной обороны поразили над территорией Белгородской области одну авиабомбу Hammer и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха".ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России, особенно ожесточенным обстрелам подвергается Белгородская область.ПВО ежедневно отражает атаки противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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украина

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков