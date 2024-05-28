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Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и снаряд "Ольха" - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 28.05.2024 (обновлено: 00:28 29.05.2024)
https://ria.ru/20240528/obstrel-1949008012.html
Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и снаряд "Ольха"
Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и снаряд "Ольха" - РИА Новости, 29.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и снаряд "Ольха"
ПВО уничтожила французскую управляемую авиабомбу Hammer и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-28T21:53
2024-05-29T00:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ПВО уничтожила французскую управляемую авиабомбу Hammer и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, киевский режим предпринял попытку атаки в 20.00 мск. Силы противовоздушной обороны поразили над территорией Белгородской области одну авиабомбу Hammer и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха".ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России, особенно ожесточенным обстрелам подвергается Белгородская область.ПВО ежедневно отражает атаки противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков
Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и снаряд "Ольха"

Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и снаряд "Ольха"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе "БУК М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ПВО уничтожила французскую управляемую авиабомбу Hammer и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, киевский режим предпринял попытку атаки в 20.00 мск. Силы противовоздушной обороны поразили над территорией Белгородской области одну авиабомбу Hammer и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха".
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России, особенно ожесточенным обстрелам подвергается Белгородская область.
ПВО ежедневно отражает атаки противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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