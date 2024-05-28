https://ria.ru/20240528/obstrel-1949008012.html
Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и снаряд "Ольха"
Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и снаряд "Ольха" - РИА Новости, 29.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и снаряд "Ольха"
ПВО уничтожила французскую управляемую авиабомбу Hammer и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-28T21:53
2024-05-28T21:53
2024-05-29T00:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932593383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e25dfc1659aca9b76f0a6706a3b33f2.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ПВО уничтожила французскую управляемую авиабомбу Hammer и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, киевский режим предпринял попытку атаки в 20.00 мск. Силы противовоздушной обороны поразили над территорией Белгородской области одну авиабомбу Hammer и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха".ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России, особенно ожесточенным обстрелам подвергается Белгородская область.ПВО ежедневно отражает атаки противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932593383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3fb8fcbb528682664539891bde24019c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков
Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и снаряд "Ольха"
Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и снаряд "Ольха"
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ПВО уничтожила французскую управляемую авиабомбу Hammer и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, киевский режим предпринял попытку атаки в 20.00 мск. Силы противовоздушной обороны поразили над территорией Белгородской области одну авиабомбу Hammer и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха".
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России, особенно ожесточенным обстрелам подвергается Белгородская область.
ПВО ежедневно отражает атаки противника.