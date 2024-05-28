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При обстреле ВСУ села в Харьковской области пострадали несколько человек

При обстреле ВСУ села в Харьковской области пострадали несколько человек - РИА Новости, 28.05.2024

При обстреле ВСУ села в Харьковской области пострадали несколько человек

Несколько человек ранены в результате обстрела украинскими военными села Богдановское Харьковской области, в селе Тополи ранение получила женщина, поднявшая... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:34

2024-05-28T18:34

2024-05-28T18:44

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Несколько человек ранены в результате обстрела украинскими военными села Богдановское Харьковской области, в селе Тополи ранение получила женщина, поднявшая неизвестный предмет, сообщил в своем Telegram-канале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Украинские боевики обстреляли село Богдановское Харьковской области. В результате атаки вражеского БПЛА несколько мирных жителей получили осколочные ранения", - сообщил Ганчев, отметив, что людям оказана медпомощь.Также, по его словам, ранение кисти получила жительница села Тополи, которая подняла с земли неизвестный предмет. По информации Ганчева, женщину эвакуировали в больницу на территории России.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, виталий ганчев, украина, россия