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При обстреле ВСУ села в Харьковской области пострадали несколько человек
При обстреле ВСУ села в Харьковской области пострадали несколько человек - РИА Новости, 28.05.2024
При обстреле ВСУ села в Харьковской области пострадали несколько человек
Несколько человек ранены в результате обстрела украинскими военными села Богдановское Харьковской области, в селе Тополи ранение получила женщина, поднявшая... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:34
2024-05-28T18:34
2024-05-28T18:44
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Несколько человек ранены в результате обстрела украинскими военными села Богдановское Харьковской области, в селе Тополи ранение получила женщина, поднявшая неизвестный предмет, сообщил в своем Telegram-канале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Украинские боевики обстреляли село Богдановское Харьковской области. В результате атаки вражеского БПЛА несколько мирных жителей получили осколочные ранения", - сообщил Ганчев, отметив, что людям оказана медпомощь.Также, по его словам, ранение кисти получила жительница села Тополи, которая подняла с земли неизвестный предмет. По информации Ганчева, женщину эвакуировали в больницу на территории России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Виталий Ганчев, Украина, Россия
При обстреле ВСУ села в Харьковской области пострадали несколько человек
Ганчев сообщил, что в селе Тополи ранена женщина, поднявшая неизвестный предмет