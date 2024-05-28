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При обстреле ВСУ села в Харьковской области пострадали несколько человек - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 28.05.2024 (обновлено: 18:44 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/obstrel-1948976768.html
При обстреле ВСУ села в Харьковской области пострадали несколько человек
При обстреле ВСУ села в Харьковской области пострадали несколько человек - РИА Новости, 28.05.2024
При обстреле ВСУ села в Харьковской области пострадали несколько человек
Несколько человек ранены в результате обстрела украинскими военными села Богдановское Харьковской области, в селе Тополи ранение получила женщина, поднявшая... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:34
2024-05-28T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
виталий ганчев
украина
россия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Несколько человек ранены в результате обстрела украинскими военными села Богдановское Харьковской области, в селе Тополи ранение получила женщина, поднявшая неизвестный предмет, сообщил в своем Telegram-канале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Украинские боевики обстреляли село Богдановское Харьковской области. В результате атаки вражеского БПЛА несколько мирных жителей получили осколочные ранения", - сообщил Ганчев, отметив, что людям оказана медпомощь.Также, по его словам, ранение кисти получила жительница села Тополи, которая подняла с земли неизвестный предмет. По информации Ганчева, женщину эвакуировали в больницу на территории России.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, виталий ганчев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Виталий Ганчев, Украина, Россия
При обстреле ВСУ села в Харьковской области пострадали несколько человек

Ганчев сообщил, что в селе Тополи ранена женщина, поднявшая неизвестный предмет

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Несколько человек ранены в результате обстрела украинскими военными села Богдановское Харьковской области, в селе Тополи ранение получила женщина, поднявшая неизвестный предмет, сообщил в своем Telegram-канале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«
"Украинские боевики обстреляли село Богдановское Харьковской области. В результате атаки вражеского БПЛА несколько мирных жителей получили осколочные ранения", - сообщил Ганчев, отметив, что людям оказана медпомощь.
Также, по его словам, ранение кисти получила жительница села Тополи, которая подняла с земли неизвестный предмет. По информации Ганчева, женщину эвакуировали в больницу на территории России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВиталий ГанчевУкраинаРоссия
 
 
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