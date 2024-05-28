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"Меняет конфликт". СМИ рассказали, какое российское оружие сломило ВСУ - РИА Новости, 28.05.2024
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10:53 28.05.2024 (обновлено: 11:41 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/nrk-1948835131.html
"Меняет конфликт". СМИ рассказали, какое российское оружие сломило ВСУ
"Меняет конфликт". СМИ рассказали, какое российское оружие сломило ВСУ - РИА Новости, 28.05.2024
"Меняет конфликт". СМИ рассказали, какое российское оружие сломило ВСУ
Российские планирующие авиабомбы стали серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины и меняют ход конфликта, пишет NRK. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:53
2024-05-28T11:41
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вооруженные силы украины
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политика
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы стали серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины и меняют ход конфликта, пишет NRK."За сравнительно короткое время планирующие бомбы стали одним из важнейших видов российского оружия в украинском конфликте", — говорится в материале.В статье авторы указали, что российские авиабомбы обладают огромной разрушительной силой и наносят серьезный ущерб украинским военным, подрывая их боевой дух и мешая мобилизации новобранцев."Один обозреватель даже назвал бомбы предвестником “новой эры” украинского конфликта", — отметили тексте.Накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции в Испании заявил, что российские корректируемые авиабомбы наносят серьезный урон украинским силам.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240528/bouz-1948819745.html
https://ria.ru/20240527/ukraina-1948696440.html
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в мире, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, политика, украина
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Политика, Украина
"Меняет конфликт". СМИ рассказали, какое российское оружие сломило ВСУ

NRK: российские авиабомбы стали серьезной угрозой для ВСУ и меняют ход конфликта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы стали серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины и меняют ход конфликта, пишет NRK.
«
"За сравнительно короткое время планирующие бомбы стали одним из важнейших видов российского оружия в украинском конфликте", — говорится в материале.
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В статье авторы указали, что российские авиабомбы обладают огромной разрушительной силой и наносят серьезный ущерб украинским военным, подрывая их боевой дух и мешая мобилизации новобранцев.
«
"Один обозреватель даже назвал бомбы предвестником “новой эры” украинского конфликта", — отметили тексте.
Накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции в Испании заявил, что российские корректируемые авиабомбы наносят серьезный урон украинским силам.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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