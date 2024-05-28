https://ria.ru/20240528/nrk-1948835131.html
"Меняет конфликт". СМИ рассказали, какое российское оружие сломило ВСУ
"Меняет конфликт". СМИ рассказали, какое российское оружие сломило ВСУ - РИА Новости, 28.05.2024
"Меняет конфликт". СМИ рассказали, какое российское оружие сломило ВСУ
Российские планирующие авиабомбы стали серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины и меняют ход конфликта, пишет NRK. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:53
2024-05-28T10:53
2024-05-28T11:41
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы стали серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины и меняют ход конфликта, пишет NRK."За сравнительно короткое время планирующие бомбы стали одним из важнейших видов российского оружия в украинском конфликте", — говорится в материале.В статье авторы указали, что российские авиабомбы обладают огромной разрушительной силой и наносят серьезный ущерб украинским военным, подрывая их боевой дух и мешая мобилизации новобранцев."Один обозреватель даже назвал бомбы предвестником “новой эры” украинского конфликта", — отметили тексте.Накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции в Испании заявил, что российские корректируемые авиабомбы наносят серьезный урон украинским силам.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В мире, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Политика, Украина
"Меняет конфликт". СМИ рассказали, какое российское оружие сломило ВСУ
NRK: российские авиабомбы стали серьезной угрозой для ВСУ и меняют ход конфликта