https://ria.ru/20240528/nrk-1948835131.html

"Меняет конфликт". СМИ рассказали, какое российское оружие сломило ВСУ

"Меняет конфликт". СМИ рассказали, какое российское оружие сломило ВСУ - РИА Новости, 28.05.2024

"Меняет конфликт". СМИ рассказали, какое российское оружие сломило ВСУ

Российские планирующие авиабомбы стали серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины и меняют ход конфликта, пишет NRK. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T10:53

2024-05-28T10:53

2024-05-28T11:41

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политика

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы стали серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины и меняют ход конфликта, пишет NRK."За сравнительно короткое время планирующие бомбы стали одним из важнейших видов российского оружия в украинском конфликте", — говорится в материале.В статье авторы указали, что российские авиабомбы обладают огромной разрушительной силой и наносят серьезный ущерб украинским военным, подрывая их боевой дух и мешая мобилизации новобранцев."Один обозреватель даже назвал бомбы предвестником “новой эры” украинского конфликта", — отметили тексте.Накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции в Испании заявил, что российские корректируемые авиабомбы наносят серьезный урон украинским силам.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240528/bouz-1948819745.html

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в мире, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, политика, украина