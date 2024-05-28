https://ria.ru/20240528/nds-1949014546.html
Минфин предложил не повышать ставку НДС
Минфин предложил не повышать ставку НДС - РИА Новости, 28.05.2024
Минфин предложил не повышать ставку НДС
Министерство финансов России предлагает не менять установленную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в 20%, так как это может спровоцировать рост... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:35
2024-05-28T22:35
2024-05-28T22:35
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759366478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fb47257b363ccec413f854c33bc9941.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министерство финансов России предлагает не менять установленную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в 20%, так как это может спровоцировать рост инфляции, говорится в материалах ведомства. "Также не предполагается изменений в части ставок НДС, чтобы не провоцировать роста инфляции", - отмечается там. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что министерство поддерживает предложения депутатов и бизнеса о неповышении ставки НДС, так как "в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции". В настоящее время в России действует ставки НДС в 20% на продажу большинство товаров и услуг и 10% - на продажу отдельных продовольственных товаров - некоторых мясных и молочных продуктов, некоторых детских и медицинских товаров.
https://ria.ru/20240521/rossiya-1947272725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил не повышать ставку НДС
Минфин не планирует менять ставки НДС, чтобы не провоцировать рост инфляции в РФ
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министерство финансов России предлагает не менять установленную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в 20%, так как это может спровоцировать рост инфляции, говорится в материалах ведомства.
"Также не предполагается изменений в части ставок НДС, чтобы не провоцировать роста инфляции", - отмечается там.
Ранее министр финансов Антон Силуанов
заявлял, что министерство поддерживает предложения депутатов и бизнеса о неповышении ставки НДС, так как "в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции".
В настоящее время в России действует ставки НДС в 20% на продажу большинство товаров и услуг и 10% - на продажу отдельных продовольственных товаров - некоторых мясных и молочных продуктов, некоторых детских и медицинских товаров.