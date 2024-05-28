Рейтинг@Mail.ru
Минфин предложил не повышать ставку НДС - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/nds-1949014546.html
Минфин предложил не повышать ставку НДС
Минфин предложил не повышать ставку НДС - РИА Новости, 28.05.2024
Минфин предложил не повышать ставку НДС
Министерство финансов России предлагает не менять установленную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в 20%, так как это может спровоцировать рост... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:35
2024-05-28T22:35
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759366478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fb47257b363ccec413f854c33bc9941.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министерство финансов России предлагает не менять установленную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в 20%, так как это может спровоцировать рост инфляции, говорится в материалах ведомства. "Также не предполагается изменений в части ставок НДС, чтобы не провоцировать роста инфляции", - отмечается там. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что министерство поддерживает предложения депутатов и бизнеса о неповышении ставки НДС, так как "в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции". В настоящее время в России действует ставки НДС в 20% на продажу большинство товаров и услуг и 10% - на продажу отдельных продовольственных товаров - некоторых мясных и молочных продуктов, некоторых детских и медицинских товаров.
https://ria.ru/20240521/rossiya-1947272725.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759366478_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2033c112a98632f5696f3067a1d02414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил не повышать ставку НДС

Минфин не планирует менять ставки НДС, чтобы не провоцировать рост инфляции в РФ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкФедеральная налоговая служба
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Федеральная налоговая служба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министерство финансов России предлагает не менять установленную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в 20%, так как это может спровоцировать рост инфляции, говорится в материалах ведомства.
"Также не предполагается изменений в части ставок НДС, чтобы не провоцировать роста инфляции", - отмечается там.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Дождались: в России грядет повышение налогов
21 мая, 08:00
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что министерство поддерживает предложения депутатов и бизнеса о неповышении ставки НДС, так как "в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции".
В настоящее время в России действует ставки НДС в 20% на продажу большинство товаров и услуг и 10% - на продажу отдельных продовольственных товаров - некоторых мясных и молочных продуктов, некоторых детских и медицинских товаров.
Прогрессивная шкала налогообложения
Вчера, 22:23
Инфографика
Изменение налога на доходы физических лицПосмотреть
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала