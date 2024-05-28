https://ria.ru/20240528/nds-1949014546.html

Минфин предложил не повышать ставку НДС

Минфин предложил не повышать ставку НДС - РИА Новости, 28.05.2024

Минфин предложил не повышать ставку НДС

Министерство финансов России предлагает не менять установленную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в 20%, так как это может спровоцировать рост... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:35

2024-05-28T22:35

2024-05-28T22:35

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министерство финансов России предлагает не менять установленную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в 20%, так как это может спровоцировать рост инфляции, говорится в материалах ведомства. "Также не предполагается изменений в части ставок НДС, чтобы не провоцировать роста инфляции", - отмечается там. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что министерство поддерживает предложения депутатов и бизнеса о неповышении ставки НДС, так как "в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции". В настоящее время в России действует ставки НДС в 20% на продажу большинство товаров и услуг и 10% - на продажу отдельных продовольственных товаров - некоторых мясных и молочных продуктов, некоторых детских и медицинских товаров.

https://ria.ru/20240521/rossiya-1947272725.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)