https://ria.ru/20240528/ndfl-1949009489.html

Силуанов рассказал, кого затронет прогрессивный НДФЛ

Силуанов рассказал, кого затронет прогрессивный НДФЛ - РИА Новости, 28.05.2024

Силуанов рассказал, кого затронет прогрессивный НДФЛ

Прогрессивный НДФЛ может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей месяц, это 3,2% работающего населения России, сказал министр... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:03

2024-05-28T22:03

2024-05-28T22:43

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Прогрессивный НДФЛ может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей месяц, это 3,2% работающего населения России, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, которого цитирует пресс-служба Минфина. Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Согласно материалам, Минфин предлагает следующую прогрессивную шкалу по НДФЛ: для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей ставка составит 15%, для доходов от 5 до 20 миллионов рублей – 18%, для доходов от 20 до 50 миллионов рублей – 20% и для доходов свыше 50 миллионов рублей – 22%.Минфин подчеркивает важность того, что люди будут платить повышенный налог не со всей суммы, а с превышения, с базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%. "К примеру, человек, зарабатывающий 250 тысяч рублей в месяц – заплатит всего 1 тысячу рублей дополнительно (или на 12 тысяч рублей больше за год с годового дохода в 3 миллиона рублей). Зарабатывающий 400 тысяч рублей – 4 тысячи рублей (или 48 тысяч рублей дополнительно в год с годового дохода в 4,8 миллиона рублей в год)", - поясняется в материалах."Налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 миллионов человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллиона рублей в год", - сказал Силуанов. "Предлагаемая прогрессивная шкала не должна касаться подавляющей части населения. Для правительства это стало главным условием", - уточнил он."Порог месячного дохода предусмотрен в размере 200 тысяч рублей в месяц, что в 3 раза превышает среднюю зарплату в стране (и что даже выше, чем средняя зарплата в Москве, где самые высокие зарплаты). Такой высокий порог с запасом учитывает доход не только отдельного человека, но и принимает во внимание его расходы на семью. Для работников с годовым доходом ниже 200 тысяч рублей ставка НДФЛ сохраняется на действующем уровне в 13%", - указывает министерство.

https://ria.ru/20240521/rossiya-1947272725.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)