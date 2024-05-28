Рейтинг@Mail.ru
Россия преодолеет период внешних ограничений в науке, заявил Медведев - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
11:00 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/nauka-1948837199.html
Россия преодолеет период внешних ограничений в науке, заявил Медведев
Россия преодолеет период внешних ограничений в науке, заявил Медведев - РИА Новости, 28.05.2024
Россия преодолеет период внешних ограничений в науке, заявил Медведев
Россию окружили со всех сторон и пытаются создать некомфортные условия для науки, но РФ пройдет этот период лучшим образом и выйдет на такие результаты, о... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:00
2024-05-28T11:00
наука
россия
дмитрий медведев
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34fe285a9ceef76187bd773caae4a9a9.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россию окружили со всех сторон и пытаются создать некомфортные условия для науки, но РФ пройдет этот период лучшим образом и выйдет на такие результаты, о которых раньше даже не могли подумать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на общем собрании членов РАН во вторник. "Да, нас окружили тут со всех сторон, пытаются создать некомфортные условия в том числе и для научной деятельности. Но я уверен, что и этот период все мы - и академия наук, и научное сообщество - пройдем самым лучшим образом. В конечном счете это даже будет способствовать тому, что мы выйдем на те результаты, которые, может быть, даже некоторое время назад себе и представить не могли. Потому что всякие ограничения способствуют творчеству, как это ни странно", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20240517/sotrudnichestvo-1946612111.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_21198804e3982889256180795d709480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, российская академия наук
Наука, Россия, Дмитрий Медведев, Российская академия наук
Россия преодолеет период внешних ограничений в науке, заявил Медведев

Медведев: Россия лучшим образом пройдет период внешних ограничений в науке

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россию окружили со всех сторон и пытаются создать некомфортные условия для науки, но РФ пройдет этот период лучшим образом и выйдет на такие результаты, о которых раньше даже не могли подумать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на общем собрании членов РАН во вторник.
"Да, нас окружили тут со всех сторон, пытаются создать некомфортные условия в том числе и для научной деятельности. Но я уверен, что и этот период все мы - и академия наук, и научное сообщество - пройдем самым лучшим образом. В конечном счете это даже будет способствовать тому, что мы выйдем на те результаты, которые, может быть, даже некоторое время назад себе и представить не могли. Потому что всякие ограничения способствуют творчеству, как это ни странно", - сказал Медведев.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в науке и образовании
17 мая, 11:22
 
НаукаРоссияДмитрий МедведевРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала