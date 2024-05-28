https://ria.ru/20240528/nauka-1948837199.html

Россия преодолеет период внешних ограничений в науке, заявил Медведев

Россия преодолеет период внешних ограничений в науке, заявил Медведев - РИА Новости, 28.05.2024

Россия преодолеет период внешних ограничений в науке, заявил Медведев

Россию окружили со всех сторон и пытаются создать некомфортные условия для науки, но РФ пройдет этот период лучшим образом и выйдет на такие результаты, о... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:00

2024-05-28T11:00

2024-05-28T11:00

наука

россия

дмитрий медведев

российская академия наук

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россию окружили со всех сторон и пытаются создать некомфортные условия для науки, но РФ пройдет этот период лучшим образом и выйдет на такие результаты, о которых раньше даже не могли подумать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на общем собрании членов РАН во вторник. "Да, нас окружили тут со всех сторон, пытаются создать некомфортные условия в том числе и для научной деятельности. Но я уверен, что и этот период все мы - и академия наук, и научное сообщество - пройдем самым лучшим образом. В конечном счете это даже будет способствовать тому, что мы выйдем на те результаты, которые, может быть, даже некоторое время назад себе и представить не могли. Потому что всякие ограничения способствуют творчеству, как это ни странно", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240517/sotrudnichestvo-1946612111.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев, российская академия наук