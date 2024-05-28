В России предложили новый подход к восстановлению после инсульта
© iStock.com / ShidlovskiМодель мозга в руках у врача
© iStock.com / Shidlovski
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Способ индивидуального подхода к восстановлению пациентов после ишемического инсульта предложили ученые БФУ им. Канта в составе научного коллектива. По словам авторов, он опирается на оценку психоэмоционального состояния больных и позволяет спрогнозировать срок и эффективность реабилитации. Результаты представлены в The European Physical Journal Special Topics.
Как объяснили специалисты университета, ишемический инсульт возникает вследствие прекращения поступления крови к тому или иному отделу головного мозга. Согласно статистике, заболевание является самым распространенным видом инсульта, количество смертей от которого в 2019 году достигло 3,29 млн человек во всем мире, что составило 50,3% смертей от инсульта и 17,7% всех смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Перенесшие удар пациенты в большинстве случаев становятся инвалидами, вынужденными проходить долгую реабилитацию.
Одним из важнейших аспектов выздоровления, по мнению исследователей Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ), является ряд состояний, связанных с эмоциями и поведением пациента, поскольку ишемическому инсульту сопутствуют депрессия, тревога, апатия и чрезмерная агрессия, которые связаны как непосредственно с самим фактом инсульта, так и с социально-психологической ситуацией после него.
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"Для подбора индивидуального подхода нужно собрать медицинские показатели для описания психоэмоционального состояния, после чего найти их взаимосвязь с функциональным состоянием и результатами лечения пациентов. Полученные знания помогут спрогнозировать, на решение каких потенциальных проблем стоит сделать упор при реабилитации новых пациентов", — объяснил соавтор исследования, младший научный сотрудник Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ Матвей Хоймов.
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Он подчеркнул, что разработка такого алгоритма является одним из ключевых моментов персонифицированной медицины.
В исследовании приняли участие ученые БФУ им. Канта, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова и Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева.
Авторы отметили, что рассматриваемые принципы уже были реализованы ранее, однако в их работе использовано большее количество анализируемых параметров, а также применены современные математические модели для более точной оценки результатов. В дальнейшем коллектив планирует продолжить исследование с расширением выборки пациентов, сроков обследования и групп больных.