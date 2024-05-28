Рейтинг@Mail.ru
В России предложили новый подход к восстановлению после инсульта - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 28.05.2024 (обновлено: 17:20 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/nauka-1948657006.html
В России предложили новый подход к восстановлению после инсульта
В России предложили новый подход к восстановлению после инсульта - РИА Новости, 28.05.2024
В России предложили новый подход к восстановлению после инсульта
Способ индивидуального подхода к восстановлению пациентов после ишемического инсульта предложили ученые БФУ им. Канта в составе научного коллектива. По словам... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:00
2024-05-28T17:20
наука
наука
университетская наука
россия
иммануил кант
балтийский федеральный университет
навигатор абитуриента
калининград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948667907_0:0:2121:1194_1920x0_80_0_0_27e87bfe86fca916a314b3eeb14862a8.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Способ индивидуального подхода к восстановлению пациентов после ишемического инсульта предложили ученые БФУ им. Канта в составе научного коллектива. По словам авторов, он опирается на оценку психоэмоционального состояния больных и позволяет спрогнозировать срок и эффективность реабилитации. Результаты представлены в The European Physical Journal Special Topics.Как объяснили специалисты университета, ишемический инсульт возникает вследствие прекращения поступления крови к тому или иному отделу головного мозга. Согласно статистике, заболевание является самым распространенным видом инсульта, количество смертей от которого в 2019 году достигло 3,29 млн человек во всем мире, что составило 50,3% смертей от инсульта и 17,7% всех смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Перенесшие удар пациенты в большинстве случаев становятся инвалидами, вынужденными проходить долгую реабилитацию.Одним из важнейших аспектов выздоровления, по мнению исследователей Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ), является ряд состояний, связанных с эмоциями и поведением пациента, поскольку ишемическому инсульту сопутствуют депрессия, тревога, апатия и чрезмерная агрессия, которые связаны как непосредственно с самим фактом инсульта, так и с социально-психологической ситуацией после него."Для подбора индивидуального подхода нужно собрать медицинские показатели для описания психоэмоционального состояния, после чего найти их взаимосвязь с функциональным состоянием и результатами лечения пациентов. Полученные знания помогут спрогнозировать, на решение каких потенциальных проблем стоит сделать упор при реабилитации новых пациентов", — объяснил соавтор исследования, младший научный сотрудник Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ Матвей Хоймов.Он подчеркнул, что разработка такого алгоритма является одним из ключевых моментов персонифицированной медицины.В исследовании приняли участие ученые БФУ им. Канта, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова и Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева.Авторы отметили, что рассматриваемые принципы уже были реализованы ранее, однако в их работе использовано большее количество анализируемых параметров, а также применены современные математические модели для более точной оценки результатов. В дальнейшем коллектив планирует продолжить исследование с расширением выборки пациентов, сроков обследования и групп больных.
https://ria.ru/20240423/nauka-1941468953.html
https://ria.ru/20231009/nauka-1900947099.html
https://ria.ru/20240521/nauka-1947205191.html
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948667907_79:0:1964:1414_1920x0_80_0_0_d4c4ef96ae2215914ba4c61b0d06b4a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, россия, иммануил кант, балтийский федеральный университет, навигатор абитуриента, калининград, инсульт, инфаркты, медицина, здоровье - общество
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Иммануил Кант, Балтийский федеральный университет, Навигатор абитуриента, Калининград, Инсульт, инфаркты, Медицина, Здоровье - Общество

В России предложили новый подход к восстановлению после инсульта

© iStock.com / ShidlovskiМодель мозга в руках у врача
Модель мозга в руках у врача - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© iStock.com / Shidlovski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Способ индивидуального подхода к восстановлению пациентов после ишемического инсульта предложили ученые БФУ им. Канта в составе научного коллектива. По словам авторов, он опирается на оценку психоэмоционального состояния больных и позволяет спрогнозировать срок и эффективность реабилитации. Результаты представлены в The European Physical Journal Special Topics.
Как объяснили специалисты университета, ишемический инсульт возникает вследствие прекращения поступления крови к тому или иному отделу головного мозга. Согласно статистике, заболевание является самым распространенным видом инсульта, количество смертей от которого в 2019 году достигло 3,29 млн человек во всем мире, что составило 50,3% смертей от инсульта и 17,7% всех смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Перенесшие удар пациенты в большинстве случаев становятся инвалидами, вынужденными проходить долгую реабилитацию.
Место контакта между двумя нейронами - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Ученые поняли, почему похожие прикосновения могут радовать и раздражать
23 апреля, 09:00
Одним из важнейших аспектов выздоровления, по мнению исследователей Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ), является ряд состояний, связанных с эмоциями и поведением пациента, поскольку ишемическому инсульту сопутствуют депрессия, тревога, апатия и чрезмерная агрессия, которые связаны как непосредственно с самим фактом инсульта, так и с социально-психологической ситуацией после него.
«
"Для подбора индивидуального подхода нужно собрать медицинские показатели для описания психоэмоционального состояния, после чего найти их взаимосвязь с функциональным состоянием и результатами лечения пациентов. Полученные знания помогут спрогнозировать, на решение каких потенциальных проблем стоит сделать упор при реабилитации новых пациентов", — объяснил соавтор исследования, младший научный сотрудник Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ Матвей Хоймов.
Человеческое сердце с закупоренными артериями - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Российские ученые нашли способ предотвратить инфаркт
9 октября 2023, 07:00
Он подчеркнул, что разработка такого алгоритма является одним из ключевых моментов персонифицированной медицины.
В исследовании приняли участие ученые БФУ им. Канта, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова и Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева.
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Нанотехнологичная армия. Ученые создали частицы для борьбы с раком
21 мая, 09:00
Авторы отметили, что рассматриваемые принципы уже были реализованы ранее, однако в их работе использовано большее количество анализируемых параметров, а также применены современные математические модели для более точной оценки результатов. В дальнейшем коллектив планирует продолжить исследование с расширением выборки пациентов, сроков обследования и групп больных.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияИммануил КантБалтийский федеральный университетНавигатор абитуриентаКалининградИнсультинфарктыМедицинаЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала