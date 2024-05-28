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Советник Пушилина: пока НАТО поставляет оружие Украине, война не закончится - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/nato-1948862724.html
Советник Пушилина: пока НАТО поставляет оружие Украине, война не закончится
Советник Пушилина: пока НАТО поставляет оружие Украине, война не закончится - РИА Новости, 28.05.2024
Советник Пушилина: пока НАТО поставляет оружие Украине, война не закончится
Война не прекратится, пока страны НАТО не перестанут поставлять боеприпасы и оружие на Украину, уничтожающие гражданское население, заявил советник главы ДНР Ян РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:33
2024-05-28T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
сша
ян гагин
денис пушилин
нато
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СОЧИ, 28 мая – РИА Новости. Война не прекратится, пока страны НАТО не перестанут поставлять боеприпасы и оружие на Украину, уничтожающие гражданское население, заявил советник главы ДНР Ян Гагин на пресс-конференции на площадке мультимедийного центра МИА "Россия сегодня", посвященной Международному дню защиты детей. Гагин отметил, что в ДНР дети часто погибают от ударов осколков ракет, поставляемых США. В качестве примера он привел инцидент, произошедший с 17-летним подростком, который погиб в результате ранения от осколка запущенной ВСУ американской ракеты HIMARS. "После взрыва осколки разлетаются в разные стороны, рвут человеческую плоть. Представьте себе молодого парня 17 лет, который пришел на помощь пострадавшим, что такой осколок может сделать с его телом. Думаю, что цель нашей пресс-конференции - остановить то, что сейчас происходит на Украине, остановить геноцид, и пока страны НАТО, хозяева Украины, не перестанут поставлять эти боеприпасы и вооружения нацистскому режиму Украины, террористическому режиму, война не закончится", - сказал Гагин. Боеприпасы, уничтожающие гражданское население, имеют натовский стандарт, оружие поставляется, в том числе, странами Восточной Европы, отметил советник Дениса Пушилина. Гагин также рассказал, что противник использует "нечеловеческую тактику", когда наносят удар, а после приезда оперативных служб, врачей и приближения неравнодушных людей наносят повторный удар, "чтобы поразить тех, кто пришел на помощь".
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в мире, украина, донецкая народная республика, сша, ян гагин, денис пушилин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, США, Ян Гагин, Денис Пушилин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Советник Пушилина: пока НАТО поставляет оружие Украине, война не закончится

Советник Пушилина Гагин: война не прекратится, пока НАТО поставляет оружие Киеву

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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СОЧИ, 28 мая – РИА Новости. Война не прекратится, пока страны НАТО не перестанут поставлять боеприпасы и оружие на Украину, уничтожающие гражданское население, заявил советник главы ДНР Ян Гагин на пресс-конференции на площадке мультимедийного центра МИА "Россия сегодня", посвященной Международному дню защиты детей.
Гагин отметил, что в ДНР дети часто погибают от ударов осколков ракет, поставляемых США. В качестве примера он привел инцидент, произошедший с 17-летним подростком, который погиб в результате ранения от осколка запущенной ВСУ американской ракеты HIMARS.
"После взрыва осколки разлетаются в разные стороны, рвут человеческую плоть. Представьте себе молодого парня 17 лет, который пришел на помощь пострадавшим, что такой осколок может сделать с его телом. Думаю, что цель нашей пресс-конференции - остановить то, что сейчас происходит на Украине, остановить геноцид, и пока страны НАТО, хозяева Украины, не перестанут поставлять эти боеприпасы и вооружения нацистскому режиму Украины, террористическому режиму, война не закончится", - сказал Гагин.
Боеприпасы, уничтожающие гражданское население, имеют натовский стандарт, оружие поставляется, в том числе, странами Восточной Европы, отметил советник Дениса Пушилина.
Гагин также рассказал, что противник использует "нечеловеческую тактику", когда наносят удар, а после приезда оперативных служб, врачей и приближения неравнодушных людей наносят повторный удар, "чтобы поразить тех, кто пришел на помощь".
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Вчера, 12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСШАЯн ГагинДенис ПушилинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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