https://ria.ru/20240528/nato-1948840057.html
В ФСБ рассказали о развитии инфраструктуры НАТО у границы России
В ФСБ рассказали о развитии инфраструктуры НАТО у границы России - РИА Новости, 28.05.2024
В ФСБ рассказали о развитии инфраструктуры НАТО у границы России
Ряд государств Европы, прежде всего Польша и страны Балтии, развивают инфраструктуру НАТО у границы России, наращиваются транспортно-логистические возможности... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:11
2024-05-28T11:11
2024-05-28T11:11
польша
балтия
европа
владимир кулишов
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ряд государств Европы, прежде всего Польша и страны Балтии, развивают инфраструктуру НАТО у границы России, наращиваются транспортно-логистические возможности сопредельных государств по приему и переброске войск и боевой техники, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов. "Мы наблюдаем активное оснащение вооруженных сил ряда европейских стран, прежде всего Польши и стран Балтии, современной боевой техникой и вооружением, развитие военно-полевой инфраструктуры НАТО на так называемом "восточном фланге", включая строительство и модернизацию военных городков, тренировочных полигонов, баз хранения и снабжения, предназначенных для размещения и подготовки объединенных вооруженных сил стран – членов альянса и их ротационных контингентов", - сказал Кулишов. "Фиксируем увеличение транспортно-логистических возможностей сопредельных государств по приему и переброске войск и боевой техники", - добавил он.
https://ria.ru/20240528/nato-1948812201.html
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польша, балтия, европа, владимир кулишов, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Польша, Балтия, Европа, Владимир Кулишов, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
В ФСБ рассказали о развитии инфраструктуры НАТО у границы России
Кулишов: страны Европы у границ России активно оснащаются вооружением
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ряд государств Европы, прежде всего Польша и страны Балтии, развивают инфраструктуру НАТО у границы России, наращиваются транспортно-логистические возможности сопредельных государств по приему и переброске войск и боевой техники, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
"Мы наблюдаем активное оснащение вооруженных сил ряда европейских стран, прежде всего Польши и стран Балтии, современной боевой техникой и вооружением, развитие военно-полевой инфраструктуры НАТО на так называемом "восточном фланге", включая строительство и модернизацию военных городков, тренировочных полигонов, баз хранения и снабжения, предназначенных для размещения и подготовки объединенных вооруженных сил стран – членов альянса и их ротационных контингентов", - сказал Кулишов.
"Фиксируем увеличение транспортно-логистических возможностей сопредельных государств по приему и переброске войск и боевой техники", - добавил он.