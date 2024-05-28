https://ria.ru/20240528/nato-1948840057.html

В ФСБ рассказали о развитии инфраструктуры НАТО у границы России

В ФСБ рассказали о развитии инфраструктуры НАТО у границы России - РИА Новости, 28.05.2024

В ФСБ рассказали о развитии инфраструктуры НАТО у границы России

Ряд государств Европы, прежде всего Польша и страны Балтии, развивают инфраструктуру НАТО у границы России, наращиваются транспортно-логистические возможности... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:11

2024-05-28T11:11

2024-05-28T11:11

польша

балтия

европа

владимир кулишов

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ряд государств Европы, прежде всего Польша и страны Балтии, развивают инфраструктуру НАТО у границы России, наращиваются транспортно-логистические возможности сопредельных государств по приему и переброске войск и боевой техники, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов. "Мы наблюдаем активное оснащение вооруженных сил ряда европейских стран, прежде всего Польши и стран Балтии, современной боевой техникой и вооружением, развитие военно-полевой инфраструктуры НАТО на так называемом "восточном фланге", включая строительство и модернизацию военных городков, тренировочных полигонов, баз хранения и снабжения, предназначенных для размещения и подготовки объединенных вооруженных сил стран – членов альянса и их ротационных контингентов", - сказал Кулишов. "Фиксируем увеличение транспортно-логистических возможностей сопредельных государств по приему и переброске войск и боевой техники", - добавил он.

https://ria.ru/20240528/nato-1948812201.html

польша

балтия

европа

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польша, балтия, европа, владимир кулишов, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)