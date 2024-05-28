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НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщили в ФСБ - РИА Новости, 28.05.2024
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07:04 28.05.2024 (обновлено: 09:12 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/nato-1948812201.html
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщили в ФСБ
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщили в ФСБ - РИА Новости, 28.05.2024
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщили в ФСБ
НАТО отрабатывает вблизи границы нанесение ядерных ударов по территории России, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T07:04
2024-05-28T09:12
россия
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. НАТО отрабатывает вблизи границы нанесение ядерных ударов по территории России, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.&quot;Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории&quot;, — сказал он.Как отметил собеседник агентства, такая ситуация требует принятия адекватных мер по защите и охране рубежей.Предложение СтолтенбергаНакануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам уже сняли и, по мнению генсека Североатлантического альянса, "пришло время снять и другие ограничения".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с "Известиями" отметил, что НАТО заигрывается в военной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".Так, глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на фоне заявлений генсека НАТО отметил, что Украина должна использовать западное оружие только внутри территории республики.Агрессивная риторика НАТОВ последнее время часть стран НАТО все чаще рассуждает о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, об этом неоднократно заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Париж не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом о возможной отправке военных.Немецкий журнал Der Spiegel в воскресенье сообщил, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом.В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывается применение нестратегического ядерного оружия.
https://ria.ru/20240523/ucheniya-1947678536.html
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россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато
Россия, Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщили в ФСБ

Погранслужба ФСБ: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Duncan BevanАмериканские стратегические бомбардировщики B-52 "Стратофортресс"
Американские стратегические бомбардировщики B-52 Стратофортресс - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Duncan Bevan
Американские стратегические бомбардировщики B-52 "Стратофортресс". Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. НАТО отрабатывает вблизи границы нанесение ядерных ударов по территории России, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
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"Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории", — сказал он.

Как отметил собеседник агентства, такая ситуация требует принятия адекватных мер по защите и охране рубежей.
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23 мая, 08:00

Предложение Столтенберга

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам уже сняли и, по мнению генсека Североатлантического альянса, "пришло время снять и другие ограничения".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с "Известиями" отметил, что НАТО заигрывается в военной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз.
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В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".
Так, глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на фоне заявлений генсека НАТО отметил, что Украина должна использовать западное оружие только внутри территории республики.
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Агрессивная риторика НАТО

В последнее время часть стран НАТО все чаще рассуждает о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, об этом неоднократно заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Париж не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом о возможной отправке военных.
Немецкий журнал Der Spiegel в воскресенье сообщил, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом.
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В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывается применение нестратегического ядерного оружия.
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РоссияВладимир КулишовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТО
 
 
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