https://ria.ru/20240528/nalogi-1949014325.html
Минфин подготовил проект изменений по справедливой налоговой системе
Минфин подготовил проект изменений по справедливой налоговой системе - РИА Новости, 28.05.2024
Минфин подготовил проект изменений по справедливой налоговой системе
Министерство финансов России подготовило проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна заработать с 1... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:33
2024-05-28T22:33
2024-05-28T22:33
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министерство финансов России подготовило проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна заработать с 1 января 2025 года, говорится в материалах Минфина РФ. "Нынешние изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы. Она должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и в экономике, решения проблем социально-экономического развития регионов", - говорится в материалах. Там отмечается, что налоговая система, также "должна обеспечивать стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов". "Выстраивание справедливой налоговой системы, вырабатываемой со всеми заинтересованными сторонами, как раз закладывает основные параметры этой архитектуры на ближайшие годы", - считает Минфин. Министерство уточняет, что "важно в 2024 году определить долгосрочные устойчивые источники финансирования бюджетных обязательств, что будет являться залогом стабильности налоговых условий на 6 лет, а, возможно, и на более долгий срок". "Что касается непосредственно параметров справедливой налоговой системы - они выработаны вследствие широкой общественной дискуссии. На площадке Государственной Думы, в ходе экспертного совета бюджетного комитета и парламентских слушаний, прошло обсуждение, где были выработаны и рекомендованы правительству предложения по изменению отдельных параметров налоговой системы. Также там обсудили меры по сохранению ее устойчивости – она должна как давать необходимые доходы для решения социально-экономических вопросов, так и повышать мотивацию для работы бизнеса в нашей стране", - отмечается в материалах министерства. "С учетом рекомендаций Госдумы, поступивших в правительство, налоговые поправки должны быть приняты в весеннюю сессию, чтобы изменения в налогообложение вступили в силу с 1 января 2025 года", - заключается в материалах.
https://ria.ru/20240523/nalogi-1947914619.html
https://ria.ru/20240521/rossiya-1947272725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
Минфин подготовил проект изменений по справедливой налоговой системе
Минфин подготовил проект поправок по выстраиванию справедливой налоговой системы
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министерство финансов России подготовило проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна заработать с 1 января 2025 года, говорится в материалах Минфина РФ.
"Нынешние изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы. Она должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и в экономике, решения проблем социально-экономического развития регионов", - говорится в материалах.
Там отмечается, что налоговая система, также "должна обеспечивать стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов".
"Выстраивание справедливой налоговой системы, вырабатываемой со всеми заинтересованными сторонами, как раз закладывает основные параметры этой архитектуры на ближайшие годы", - считает Минфин.
Министерство уточняет, что "важно в 2024 году определить долгосрочные устойчивые источники финансирования бюджетных обязательств, что будет являться залогом стабильности налоговых условий на 6 лет, а, возможно, и на более долгий срок".
"Что касается непосредственно параметров справедливой налоговой системы - они выработаны вследствие широкой общественной дискуссии. На площадке Государственной Думы, в ходе экспертного совета бюджетного комитета и парламентских слушаний, прошло обсуждение, где были выработаны и рекомендованы правительству предложения по изменению отдельных параметров налоговой системы. Также там обсудили меры по сохранению ее устойчивости – она должна как давать необходимые доходы для решения социально-экономических вопросов, так и повышать мотивацию для работы бизнеса в нашей стране", - отмечается в материалах министерства.
"С учетом рекомендаций Госдумы
, поступивших в правительство, налоговые поправки должны быть приняты в весеннюю сессию, чтобы изменения в налогообложение вступили в силу с 1 января 2025 года", - заключается в материалах.