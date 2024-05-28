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Изменение налога на доходы физических лиц

Изменение налога на доходы физических лиц - РИА Новости, 29.05.2024

Изменение налога на доходы физических лиц

Министерство финансов подготовило законопроект о совершенствовании налоговой системы. Он предусматривает распространение прогрессивной шкалы НДФЛ на россиян,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-28T22:23

2024-05-28T22:23

2024-05-29T01:18

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Министерство финансов подготовило законопроект о совершенствовании налоговой системы. Он предусматривает распространение прогрессивной шкалы НДФЛ на россиян, получающих свыше 2,4 миллиона рублей в год, и увеличение количества ступеней налогообложения. Изменения коснутся только трех процентов работающих граждан (двух миллионов человек), не затронут участников спецоперации и самозанятых. Новые льготы получат малоимущие семьи с двумя и более детьми — их налоговое бремя снизится с 13 до шести процентов.Дополнительные средства государство планирует направить на финансирование нацпроектов “Семья”, “Молодежь и дети”, “Продолжительная и активная жизнь” и “Кадры”. Кроме того, вырастут вложения в строительство жилья и дорог, развитие наукоемких отраслей экономики и IT-сферы. Часть денег пойдет и на социальные нужды: ремонт и оснащение медучреждений, детских садов, школ, общежитий колледжей и вузов, поддержку материнства. Подробнее о предложениях Минфина — в инфографике Ria.ru.

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2024

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), налоги, ндфл, доход, инфографика, зарплата, законодательство