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Изменение налога на доходы физических лиц
Изменение налога на доходы физических лиц - РИА Новости, 29.05.2024
Изменение налога на доходы физических лиц
Министерство финансов подготовило законопроект о совершенствовании налоговой системы. Он предусматривает распространение прогрессивной шкалы НДФЛ на россиян,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-28T22:23
2024-05-28T22:23
2024-05-29T01:18
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Министерство финансов подготовило законопроект о совершенствовании налоговой системы. Он предусматривает распространение прогрессивной шкалы НДФЛ на россиян, получающих свыше 2,4 миллиона рублей в год, и увеличение количества ступеней налогообложения. Изменения коснутся только трех процентов работающих граждан (двух миллионов человек), не затронут участников спецоперации и самозанятых. Новые льготы получат малоимущие семьи с двумя и более детьми — их налоговое бремя снизится с 13 до шести процентов.Дополнительные средства государство планирует направить на финансирование нацпроектов “Семья”, “Молодежь и дети”, “Продолжительная и активная жизнь” и “Кадры”. Кроме того, вырастут вложения в строительство жилья и дорог, развитие наукоемких отраслей экономики и IT-сферы. Часть денег пойдет и на социальные нужды: ремонт и оснащение медучреждений, детских садов, школ, общежитий колледжей и вузов, поддержку материнства. Подробнее о предложениях Минфина — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), налоги, ндфл, доход, инфографика, зарплата, законодательство
Инфографика, Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Налоги, НДФЛ, Доход, Зарплата, Законодательство
Изменение налога на доходы физических лиц
Минфин России предложил новую прогрессивную шкалу НДФЛ
Министерство финансов подготовило законопроект о совершенствовании налоговой системы. Он предусматривает распространение прогрессивной шкалы НДФЛ на россиян, получающих свыше 2,4 миллиона рублей в год, и увеличение количества ступеней налогообложения. Изменения коснутся только трех процентов работающих граждан (двух миллионов человек), не затронут участников спецоперации и самозанятых. Новые льготы получат малоимущие семьи с двумя и более детьми — их налоговое бремя снизится с 13 до шести процентов.
Дополнительные средства государство планирует направить на финансирование нацпроектов “Семья”, “Молодежь и дети”, “Продолжительная и активная жизнь” и “Кадры”. Кроме того, вырастут вложения в строительство жилья и дорог, развитие наукоемких отраслей экономики и IT-сферы. Часть денег пойдет и на социальные нужды: ремонт и оснащение медучреждений, детских садов, школ, общежитий колледжей и вузов, поддержку материнства. Подробнее о предложениях Минфина — в инфографике Ria.ru.