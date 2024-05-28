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Изменение налога на доходы физических лиц - РИА Новости, 29.05.2024
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22:23 28.05.2024 (обновлено: 01:18 29.05.2024)
https://ria.ru/20240528/nalogi-1948990808.html
Изменение налога на доходы физических лиц
Изменение налога на доходы физических лиц - РИА Новости, 29.05.2024
Изменение налога на доходы физических лиц
Министерство финансов подготовило законопроект о совершенствовании налоговой системы. Он предусматривает распространение прогрессивной шкалы НДФЛ на россиян,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-28T22:23
2024-05-29T01:18
инфографика
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
налоги
ндфл
доход
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Министерство финансов подготовило законопроект о совершенствовании налоговой системы. Он предусматривает распространение прогрессивной шкалы НДФЛ на россиян, получающих свыше 2,4 миллиона рублей в год, и увеличение количества ступеней налогообложения. Изменения коснутся только трех процентов работающих граждан (двух миллионов человек), не затронут участников спецоперации и самозанятых. Новые льготы получат малоимущие семьи с двумя и более детьми — их налоговое бремя снизится с 13 до шести процентов.Дополнительные средства государство планирует направить на финансирование нацпроектов “Семья”, “Молодежь и дети”, “Продолжительная и активная жизнь” и “Кадры”. Кроме того, вырастут вложения в строительство жилья и дорог, развитие наукоемких отраслей экономики и IT-сферы. Часть денег пойдет и на социальные нужды: ремонт и оснащение медучреждений, детских садов, школ, общежитий колледжей и вузов, поддержку материнства. Подробнее о предложениях Минфина — в инфографике Ria.ru.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), налоги, ндфл, доход, инфографика, зарплата, законодательство
Инфографика, Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Налоги, НДФЛ, Доход, Зарплата, Законодательство
Инфографика
Изменение налога на доходы физических лиц

Минфин России предложил новую прогрессивную шкалу НДФЛ

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Изменение налога на доходы физических лицИзменение налога на доходы физических лиц
Министерство финансов подготовило законопроект о совершенствовании налоговой системы. Он предусматривает распространение прогрессивной шкалы НДФЛ на россиян, получающих свыше 2,4 миллиона рублей в год, и увеличение количества ступеней налогообложения. Изменения коснутся только трех процентов работающих граждан (двух миллионов человек), не затронут участников спецоперации и самозанятых. Новые льготы получат малоимущие семьи с двумя и более детьми — их налоговое бремя снизится с 13 до шести процентов.
Дополнительные средства государство планирует направить на финансирование нацпроектов “Семья”, “Молодежь и дети”, “Продолжительная и активная жизнь” и “Кадры”. Кроме того, вырастут вложения в строительство жилья и дорог, развитие наукоемких отраслей экономики и IT-сферы. Часть денег пойдет и на социальные нужды: ремонт и оснащение медучреждений, детских садов, школ, общежитий колледжей и вузов, поддержку материнства. Подробнее о предложениях Минфина — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)НалогиНДФЛДоходЗарплатаЗаконодательство
 
 
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