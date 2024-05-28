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ВС России зафиксировали применение ВСУ боеприпасов с химическими средствами - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:05 28.05.2024 (обновлено: 16:06 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/mo-1948914912.html
ВС России зафиксировали применение ВСУ боеприпасов с химическими средствами
ВС России зафиксировали применение ВСУ боеприпасов с химическими средствами - РИА Новости, 28.05.2024
ВС России зафиксировали применение ВСУ боеприпасов с химическими средствами
Россия зафиксировала и подтвердила случаи использования ВС Украины боеприпасов с химическими средствами раздражающего действия, заявил начальник войск... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:05
2024-05-28T16:06
россия
специальная военная операция на украине
донецк
игорь кириллов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия зафиксировала и подтвердила случаи использования ВС Украины боеприпасов с химическими средствами раздражающего действия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Российской стороной зафиксированы и подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов в снаряжении не только хлорпикрином, но и другими химическими средствами раздражающего действия. Так, газовые гранаты американского производства с веществом CS были применены в отношении российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском тактических направлениях", - сказал Кириллов на брифинге."Ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", были сброшены с украинских БПЛА на позиции российских войск, а схрон с данными боеприпасами обнаружен на территории города Донецк. По показаниям украинских пленных, такими гранатами оснащаются штурмовые группы ВСУ", - добавил генерал.Украинские вооруженные формирования используют и другие списочные химикаты, отметил Кириллов."Речь идет о фактах применения в отношении российских военнослужащих боевого отравляющего вещества BZ в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023 года", - пояснил он."Особую обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун" (GA)", - добавил Кириллов.
https://ria.ru/20240409/oruzhie-1938961474.html
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россия, донецк, игорь кириллов, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Донецк, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины
ВС России зафиксировали применение ВСУ боеприпасов с химическими средствами

Минобороны: ВСУ используют боеприпасы с химсредствами раздражающего действия

© AP Photo / EFREM LUKATSKYУкраинские военные в защитных костюмах
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия зафиксировала и подтвердила случаи использования ВС Украины боеприпасов с химическими средствами раздражающего действия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Российской стороной зафиксированы и подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов в снаряжении не только хлорпикрином, но и другими химическими средствами раздражающего действия. Так, газовые гранаты американского производства с веществом CS были применены в отношении российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском тактических направлениях", - сказал Кириллов на брифинге.
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"Ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", были сброшены с украинских БПЛА на позиции российских войск, а схрон с данными боеприпасами обнаружен на территории города Донецк. По показаниям украинских пленных, такими гранатами оснащаются штурмовые группы ВСУ", - добавил генерал.
Украинские вооруженные формирования используют и другие списочные химикаты, отметил Кириллов.
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"Речь идет о фактах применения в отношении российских военнослужащих боевого отравляющего вещества BZ в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023 года", - пояснил он.
"Особую обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун" (GA)", - добавил Кириллов.
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