https://ria.ru/20240528/mo-1948914912.html

ВС России зафиксировали применение ВСУ боеприпасов с химическими средствами

ВС России зафиксировали применение ВСУ боеприпасов с химическими средствами - РИА Новости, 28.05.2024

ВС России зафиксировали применение ВСУ боеприпасов с химическими средствами

Россия зафиксировала и подтвердила случаи использования ВС Украины боеприпасов с химическими средствами раздражающего действия, заявил начальник войск... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:05

2024-05-28T15:05

2024-05-28T16:06

россия

специальная военная операция на украине

донецк

игорь кириллов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия зафиксировала и подтвердила случаи использования ВС Украины боеприпасов с химическими средствами раздражающего действия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Российской стороной зафиксированы и подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов в снаряжении не только хлорпикрином, но и другими химическими средствами раздражающего действия. Так, газовые гранаты американского производства с веществом CS были применены в отношении российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском тактических направлениях", - сказал Кириллов на брифинге."Ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", были сброшены с украинских БПЛА на позиции российских войск, а схрон с данными боеприпасами обнаружен на территории города Донецк. По показаниям украинских пленных, такими гранатами оснащаются штурмовые группы ВСУ", - добавил генерал.Украинские вооруженные формирования используют и другие списочные химикаты, отметил Кириллов."Речь идет о фактах применения в отношении российских военнослужащих боевого отравляющего вещества BZ в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023 года", - пояснил он."Особую обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун" (GA)", - добавил Кириллов.

https://ria.ru/20240409/oruzhie-1938961474.html

https://ria.ru/20240528/ukraina-1948915636.html

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россия

донецк

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россия, донецк, игорь кириллов, вооруженные силы украины