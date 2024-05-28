https://ria.ru/20240528/mo-1948914386.html

В МО рассказали, когда украинские неонацисты впервые применили хлорпикрин

В МО рассказали, когда украинские неонацисты впервые применили хлорпикрин - РИА Новости, 28.05.2024

В МО рассказали, когда украинские неонацисты впервые применили хлорпикрин

Украинские неонацисты впервые применили опасное вещество хлорпикрин против несогласных с Евромайданом в ходе осады Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, эта РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:05

2024-05-28T15:05

2024-05-28T15:05

в мире

одесса

россия

сша

игорь кириллов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинские неонацисты впервые применили опасное вещество хлорпикрин против несогласных с Евромайданом в ходе осады Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, эта акция могла быть заранее спланированной, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Напомню, что впервые хлорпикрин был применён украинскими неонацистами в ходе осады Дома профсоюзов в городе Одесса 2 мая 2014 года против несогласных с организованным США и их союзниками вооруженным госпереворотом", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России по военно-химической деятельности США и Украины. Он подчеркнул, что хлорпикрин внесён в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия. "Есть основания полагать, что проведенная в городе Одесса акция имела спланированный характер, строилась на доскональном учете особенностей действия используемых отравляющих веществ и была направлена на поражение максимального числа людей", - добавил Кириллов. Он отметил, что российские правоохранительные органы провели расследование, в результате которого были выявлены исполнители теракта. По словам Кириллова, на применение этого отравляющего вещества указывало наличие у боевиков заранее подготовленных фильтрующих противогазов, появление характерного желто-зеленого дыма после начала возгорания Дома профсоюзов, а также попытки замаскировать применение токсичных химикатов последствиями пожара.

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922638297.html

https://ria.ru/20240524/smi-1948226862.html

одесса

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, россия, сша, игорь кириллов