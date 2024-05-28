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В МО рассказали, когда украинские неонацисты впервые применили хлорпикрин - РИА Новости, 28.05.2024
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15:05 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/mo-1948914386.html
В МО рассказали, когда украинские неонацисты впервые применили хлорпикрин
В МО рассказали, когда украинские неонацисты впервые применили хлорпикрин - РИА Новости, 28.05.2024
В МО рассказали, когда украинские неонацисты впервые применили хлорпикрин
Украинские неонацисты впервые применили опасное вещество хлорпикрин против несогласных с Евромайданом в ходе осады Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, эта РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:05
2024-05-28T15:05
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинские неонацисты впервые применили опасное вещество хлорпикрин против несогласных с Евромайданом в ходе осады Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, эта акция могла быть заранее спланированной, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Напомню, что впервые хлорпикрин был применён украинскими неонацистами в ходе осады Дома профсоюзов в городе Одесса 2 мая 2014 года против несогласных с организованным США и их союзниками вооруженным госпереворотом", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России по военно-химической деятельности США и Украины. Он подчеркнул, что хлорпикрин внесён в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия. "Есть основания полагать, что проведенная в городе Одесса акция имела спланированный характер, строилась на доскональном учете особенностей действия используемых отравляющих веществ и была направлена на поражение максимального числа людей", - добавил Кириллов. Он отметил, что российские правоохранительные органы провели расследование, в результате которого были выявлены исполнители теракта. По словам Кириллова, на применение этого отравляющего вещества указывало наличие у боевиков заранее подготовленных фильтрующих противогазов, появление характерного желто-зеленого дыма после начала возгорания Дома профсоюзов, а также попытки замаскировать применение токсичных химикатов последствиями пожара.
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922638297.html
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в мире, одесса, россия, сша, игорь кириллов
В мире, Одесса, Россия, США, Игорь Кириллов
В МО рассказали, когда украинские неонацисты впервые применили хлорпикрин

МО: Украинские неонацисты впервые применили хлорпикрин в Одессе в 2014 году

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинские неонацисты впервые применили опасное вещество хлорпикрин против несогласных с Евромайданом в ходе осады Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, эта акция могла быть заранее спланированной, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«
"Напомню, что впервые хлорпикрин был применён украинскими неонацистами в ходе осады Дома профсоюзов в городе Одесса 2 мая 2014 года против несогласных с организованным США и их союзниками вооруженным госпереворотом", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России по военно-химической деятельности США и Украины.
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Он подчеркнул, что хлорпикрин внесён в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия.
«
"Есть основания полагать, что проведенная в городе Одесса акция имела спланированный характер, строилась на доскональном учете особенностей действия используемых отравляющих веществ и была направлена на поражение максимального числа людей", - добавил Кириллов.
Он отметил, что российские правоохранительные органы провели расследование, в результате которого были выявлены исполнители теракта.
По словам Кириллова, на применение этого отравляющего вещества указывало наличие у боевиков заранее подготовленных фильтрующих противогазов, появление характерного желто-зеленого дыма после начала возгорания Дома профсоюзов, а также попытки замаскировать применение токсичных химикатов последствиями пожара.
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В миреОдессаРоссияСШАИгорь Кириллов
 
 
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