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ВСУ за сутки потеряли до 45 солдат в зоне ответственности "Днепра"

ВСУ за сутки потеряли до 45 солдат в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 28.05.2024

ВСУ за сутки потеряли до 45 солдат в зоне ответственности "Днепра"

ВСУ за минувшие сутки потеряли до 45 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:06

2024-05-28T13:06

2024-05-28T13:18

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 45 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, четыре автомобиля, 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240528/minoborony-1948878048.html

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россия, вооруженные силы украины, херсонская область , в мире