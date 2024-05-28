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ВСУ за сутки потеряли до 45 солдат в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 45 солдат в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 28.05.2024
ВСУ за сутки потеряли до 45 солдат в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ за минувшие сутки потеряли до 45 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:06
2024-05-28T13:06
2024-05-28T13:18
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 45 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, четыре автомобиля, 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , В мире
ВСУ за сутки потеряли до 45 солдат в зоне ответственности "Днепра"
МО: потери ВСУ за сутки в зоне ответственности "Днепра" составляют до 45 солдат