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ВСУ за сутки потеряли до 45 солдат в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 28.05.2024
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13:06 28.05.2024 (обновлено: 13:18 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/mo-1948877483.html
ВСУ за сутки потеряли до 45 солдат в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 45 солдат в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 28.05.2024
ВСУ за сутки потеряли до 45 солдат в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ за минувшие сутки потеряли до 45 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:06
2024-05-28T13:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
херсонская область
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 45 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, четыре автомобиля, 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240528/minoborony-1948878048.html
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россия, вооруженные силы украины, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , В мире
ВСУ за сутки потеряли до 45 солдат в зоне ответственности "Днепра"

МО: потери ВСУ за сутки в зоне ответственности "Днепра" составляют до 45 солдат

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 45 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, четыре автомобиля, 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
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