https://ria.ru/20240528/mitsotakis-1949025371.html

Премьер Греции считает ситуацию на Украине плохой для Киева

Премьер Греции считает ситуацию на Украине плохой для Киева - РИА Новости, 28.05.2024

Премьер Греции считает ситуацию на Украине плохой для Киева

Военные действия на Украине не идут хорошо для Киева, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Star. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T23:58

2024-05-28T23:58

2024-05-28T23:58

в мире

греция

украина

киев

кириакос мицотакис

европарламент

зрк с-300

специальная военная операция на украине

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АФИНЫ, 28 мая - РИА Новости. Военные действия на Украине не идут хорошо для Киева, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Star. Мицотакис лишь один раз упомянул Украину в большом интервью, посвященном предстоящим выборам в Европарламент, указав, что в нынешней международной ситуации для Греции важно иметь стабильное правительство. "Взгляните на то, что происходит по соседству: Ближний Восток в огне, война на Украине в данный момент не идет хорошо для Украины. Для Греции очень важно иметь сильное и стабильное правительство, голос которого будет услышан в Брюсселе после выборов", - сказал Мицотакис. По его словам, Греции удалось добиться деэскалации в отношения с Турцией, не отступая от своих национальных позиций, создавая альянсы с Европой и, в некоторой степени, с США, и превращая Грецию в фактор стабильности. Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской специальной военной операции, однако правительство Греции отрицает, что намерено отправить на Украину зенитные ракетные комплексы С-300 российского производства или Patriot. В настоящее время Греция отправляет "излишки" боеприпасов и оружия для Украины через Чехию.

https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html

https://ria.ru/20240307/gretsiya-1931763918.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, греция, украина, киев, кириакос мицотакис, европарламент, зрк с-300