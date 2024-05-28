https://ria.ru/20240528/mitsotakis-1949025371.html
Премьер Греции считает ситуацию на Украине плохой для Киева
Премьер Греции считает ситуацию на Украине плохой для Киева - РИА Новости, 28.05.2024
Премьер Греции считает ситуацию на Украине плохой для Киева
Военные действия на Украине не идут хорошо для Киева, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Star. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T23:58
2024-05-28T23:58
2024-05-28T23:58
в мире
греция
украина
киев
кириакос мицотакис
европарламент
зрк с-300
специальная военная операция на украине
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АФИНЫ, 28 мая - РИА Новости. Военные действия на Украине не идут хорошо для Киева, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Star. Мицотакис лишь один раз упомянул Украину в большом интервью, посвященном предстоящим выборам в Европарламент, указав, что в нынешней международной ситуации для Греции важно иметь стабильное правительство. "Взгляните на то, что происходит по соседству: Ближний Восток в огне, война на Украине в данный момент не идет хорошо для Украины. Для Греции очень важно иметь сильное и стабильное правительство, голос которого будет услышан в Брюсселе после выборов", - сказал Мицотакис. По его словам, Греции удалось добиться деэскалации в отношения с Турцией, не отступая от своих национальных позиций, создавая альянсы с Европой и, в некоторой степени, с США, и превращая Грецию в фактор стабильности. Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской специальной военной операции, однако правительство Греции отрицает, что намерено отправить на Украину зенитные ракетные комплексы С-300 российского производства или Patriot. В настоящее время Греция отправляет "излишки" боеприпасов и оружия для Украины через Чехию.
https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, украина, киев, кириакос мицотакис, европарламент, зрк с-300
В мире, Греция, Украина, Киев, Кириакос Мицотакис, Европарламент, ЗРК С-300, Специальная военная операция на Украине
Премьер Греции считает ситуацию на Украине плохой для Киева
Премьер Греции Мицотакис: война на Украине не идет хорошо для Киева
АФИНЫ, 28 мая - РИА Новости.
Военные действия на Украине не идут хорошо для Киева, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Star
.
Мицотакис лишь один раз упомянул Украину в большом интервью, посвященном предстоящим выборам в Европарламент, указав, что в нынешней международной ситуации для Греции важно иметь стабильное правительство.
"Взгляните на то, что происходит по соседству: Ближний Восток в огне, война на Украине в данный момент не идет хорошо для Украины. Для Греции очень важно иметь сильное и стабильное правительство, голос которого будет услышан в Брюсселе после выборов", - сказал Мицотакис.
По его словам, Греции удалось добиться деэскалации в отношения с Турцией, не отступая от своих национальных позиций, создавая альянсы с Европой и, в некоторой степени, с США, и превращая Грецию в фактор стабильности.
Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской специальной военной операции, однако правительство Греции отрицает, что намерено отправить на Украину зенитные ракетные комплексы С-300 российского производства или Patriot. В настоящее время Греция отправляет "излишки" боеприпасов и оружия для Украины через Чехию.