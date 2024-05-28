Рейтинг@Mail.ru
Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2025 году - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/minfin-1949024014.html
Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2025 году
Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2025 году - РИА Новости, 28.05.2024
Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2025 году
Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T23:49
2024-05-28T23:49
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308807_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_4d5821fffdf3ff5d35491348d816590a.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов, говорится в подготовленном министерством пакете поправок в Налоговый кодекс, который есть в распоряжении РИА Новости. "Принятие законопроекта приведет к дополнительным доходам бюджетов бюджетной системы в размере порядка 2,6 триллиона рублей в 2025 году", - говорится в документе. Ранее во вторник министр финансов Антон Силуанов сообщил, что предложения министерства еще будут рассматриваться на комиссии по законопроектной деятельности, а затем - на заседании правительства РФ. Кроме того, работа над будет продолжена на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями. По расчетам Минфина, только от увеличения ставки по налогу на прибыль организаций с 20% до 25%, с учетом вычетов, в бюджетную систему в 2025 году дополнительно поступит порядка 1,6 триллиона рублей. А всего на горизонте до 2030 года включительно дополнительные поступления от этой меры оцениваются в 11,1 триллиона рублей. Расширение прогрессивной шкалы НДФЛ в 2025 году принесет дополнительные доходы бюджету, по расчетам авторов, порядка 533 миллиардов рублей. "А до 2030 года включительно общая сумма, с учетом изменения параметров стандартных налоговых вычетов, составит порядка 3,1 триллиона рублей", - говорится в документе. Дополнительные поступления от введения акциза на никотиновую продукцию в 2025 году ожидаются на уровне 50 миллиардов рублей, а за шесть лет - 331 миллиард рублей. Поступления акцизов на природный газ оценивается в размере порядка 21,7 миллиарда рублей ежегодно, а от акциза на медицинский спирт – порядка 20 миллиардов рублей в год. Изменения в части упрощенной системы налогообложения в совокупности дадут прирост доходов бюджетной системы примерно на 2,5 триллиона рублей за шесть лет. Принятие поправок по природной ренте будет приносить бюджету дополнительно по 29 миллиардов рублей в год. Не менее 16 миллиардов в 2025 году бюджет получит от госпошлины за регистрацию прав на недвижимость. Кроме того, Минфин привел расчеты от возможной реализации регионами и муниципалитетами прав по повышению налогов на дорогостоящее имущество: они в совокупности могут получить 32 миллиарда рублей в 2025 году и около 214 миллиардов за шестилетний период.
https://ria.ru/20240521/rossiya-1947272725.html
https://ria.ru/20240528/popravki-1949009321.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308807_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_7c5c618702783657b91db10e0fbbf66b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2025 году

Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2,6 триллиона рублей в 2025 году

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов, говорится в подготовленном министерством пакете поправок в Налоговый кодекс, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Принятие законопроекта приведет к дополнительным доходам бюджетов бюджетной системы в размере порядка 2,6 триллиона рублей в 2025 году", - говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Дождались: в России грядет повышение налогов
21 мая, 08:00
Ранее во вторник министр финансов Антон Силуанов сообщил, что предложения министерства еще будут рассматриваться на комиссии по законопроектной деятельности, а затем - на заседании правительства РФ. Кроме того, работа над будет продолжена на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями.
По расчетам Минфина, только от увеличения ставки по налогу на прибыль организаций с 20% до 25%, с учетом вычетов, в бюджетную систему в 2025 году дополнительно поступит порядка 1,6 триллиона рублей. А всего на горизонте до 2030 года включительно дополнительные поступления от этой меры оцениваются в 11,1 триллиона рублей.
Расширение прогрессивной шкалы НДФЛ в 2025 году принесет дополнительные доходы бюджету, по расчетам авторов, порядка 533 миллиардов рублей. "А до 2030 года включительно общая сумма, с учетом изменения параметров стандартных налоговых вычетов, составит порядка 3,1 триллиона рублей", - говорится в документе.
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Минфин внес в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы
Вчера, 22:03
Дополнительные поступления от введения акциза на никотиновую продукцию в 2025 году ожидаются на уровне 50 миллиардов рублей, а за шесть лет - 331 миллиард рублей. Поступления акцизов на природный газ оценивается в размере порядка 21,7 миллиарда рублей ежегодно, а от акциза на медицинский спирт – порядка 20 миллиардов рублей в год.
Изменения в части упрощенной системы налогообложения в совокупности дадут прирост доходов бюджетной системы примерно на 2,5 триллиона рублей за шесть лет. Принятие поправок по природной ренте будет приносить бюджету дополнительно по 29 миллиардов рублей в год. Не менее 16 миллиардов в 2025 году бюджет получит от госпошлины за регистрацию прав на недвижимость.
Кроме того, Минфин привел расчеты от возможной реализации регионами и муниципалитетами прав по повышению налогов на дорогостоящее имущество: они в совокупности могут получить 32 миллиарда рублей в 2025 году и около 214 миллиардов за шестилетний период.
Прогрессивная шкала налогообложения
Вчера, 22:23
Инфографика
Изменение налога на доходы физических лицПосмотреть
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала