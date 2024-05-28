https://ria.ru/20240528/minfin-1949024014.html
Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2025 году
Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2025 году - РИА Новости, 28.05.2024
Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2025 году
Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T23:49
2024-05-28T23:49
2024-05-28T23:49
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов, говорится в подготовленном министерством пакете поправок в Налоговый кодекс, который есть в распоряжении РИА Новости. "Принятие законопроекта приведет к дополнительным доходам бюджетов бюджетной системы в размере порядка 2,6 триллиона рублей в 2025 году", - говорится в документе. Ранее во вторник министр финансов Антон Силуанов сообщил, что предложения министерства еще будут рассматриваться на комиссии по законопроектной деятельности, а затем - на заседании правительства РФ. Кроме того, работа над будет продолжена на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями. По расчетам Минфина, только от увеличения ставки по налогу на прибыль организаций с 20% до 25%, с учетом вычетов, в бюджетную систему в 2025 году дополнительно поступит порядка 1,6 триллиона рублей. А всего на горизонте до 2030 года включительно дополнительные поступления от этой меры оцениваются в 11,1 триллиона рублей. Расширение прогрессивной шкалы НДФЛ в 2025 году принесет дополнительные доходы бюджету, по расчетам авторов, порядка 533 миллиардов рублей. "А до 2030 года включительно общая сумма, с учетом изменения параметров стандартных налоговых вычетов, составит порядка 3,1 триллиона рублей", - говорится в документе. Дополнительные поступления от введения акциза на никотиновую продукцию в 2025 году ожидаются на уровне 50 миллиардов рублей, а за шесть лет - 331 миллиард рублей. Поступления акцизов на природный газ оценивается в размере порядка 21,7 миллиарда рублей ежегодно, а от акциза на медицинский спирт – порядка 20 миллиардов рублей в год. Изменения в части упрощенной системы налогообложения в совокупности дадут прирост доходов бюджетной системы примерно на 2,5 триллиона рублей за шесть лет. Принятие поправок по природной ренте будет приносить бюджету дополнительно по 29 миллиардов рублей в год. Не менее 16 миллиардов в 2025 году бюджет получит от госпошлины за регистрацию прав на недвижимость. Кроме того, Минфин привел расчеты от возможной реализации регионами и муниципалитетами прав по повышению налогов на дорогостоящее имущество: они в совокупности могут получить 32 миллиарда рублей в 2025 году и около 214 миллиардов за шестилетний период.
https://ria.ru/20240521/rossiya-1947272725.html
https://ria.ru/20240528/popravki-1949009321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2025 году
Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2,6 триллиона рублей в 2025 году
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов, говорится в подготовленном министерством пакете поправок в Налоговый кодекс, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Принятие законопроекта приведет к дополнительным доходам бюджетов бюджетной системы в размере порядка 2,6 триллиона рублей в 2025 году", - говорится в документе.
Ранее во вторник министр финансов Антон Силуанов
сообщил, что предложения министерства еще будут рассматриваться на комиссии по законопроектной деятельности, а затем - на заседании правительства РФ
. Кроме того, работа над будет продолжена на площадке Госдумы
совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями.
По расчетам Минфина, только от увеличения ставки по налогу на прибыль организаций с 20% до 25%, с учетом вычетов, в бюджетную систему в 2025 году дополнительно поступит порядка 1,6 триллиона рублей. А всего на горизонте до 2030 года включительно дополнительные поступления от этой меры оцениваются в 11,1 триллиона рублей.
Расширение прогрессивной шкалы НДФЛ в 2025 году принесет дополнительные доходы бюджету, по расчетам авторов, порядка 533 миллиардов рублей. "А до 2030 года включительно общая сумма, с учетом изменения параметров стандартных налоговых вычетов, составит порядка 3,1 триллиона рублей", - говорится в документе.
Дополнительные поступления от введения акциза на никотиновую продукцию в 2025 году ожидаются на уровне 50 миллиардов рублей, а за шесть лет - 331 миллиард рублей. Поступления акцизов на природный газ оценивается в размере порядка 21,7 миллиарда рублей ежегодно, а от акциза на медицинский спирт – порядка 20 миллиардов рублей в год.
Изменения в части упрощенной системы налогообложения в совокупности дадут прирост доходов бюджетной системы примерно на 2,5 триллиона рублей за шесть лет. Принятие поправок по природной ренте будет приносить бюджету дополнительно по 29 миллиардов рублей в год. Не менее 16 миллиардов в 2025 году бюджет получит от госпошлины за регистрацию прав на недвижимость.
Кроме того, Минфин привел расчеты от возможной реализации регионами и муниципалитетами прав по повышению налогов на дорогостоящее имущество: они в совокупности могут получить 32 миллиарда рублей в 2025 году и около 214 миллиардов за шестилетний период.