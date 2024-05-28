https://ria.ru/20240528/minfin-1949013762.html

Минфин предложил сохранить ставку НДФЛ на дивиденды

Минфин предложил сохранить ставку НДФЛ на дивиденды - РИА Новости, 28.05.2024

Минфин предложил сохранить ставку НДФЛ на дивиденды

Минфин РФ предлагает сохранить действующую ставку НДФЛ на дивиденды до суммы 2,4 миллиона рублей в год в размере 13%, а свыше этой суммы – 15% без дальнейшей... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:31

2024-05-28T22:31

2024-05-28T22:31

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минфин РФ предлагает сохранить действующую ставку НДФЛ на дивиденды до суммы 2,4 миллиона рублей в год в размере 13%, а свыше этой суммы – 15% без дальнейшей прогрессии, говорится в материалах министерства по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы. "Что касается НДФЛ на дивиденды, действующая ставка сохраняется в размере 13% до суммы 2,4 млн рублей, и свыше этой суммы – 15%, без дальнейшей прогрессии. Отказ от повышения ставки связан с тем, что поднимается налог на прибыль – тем самым уменьшается доход, с которого выплачиваются дивиденды - то есть та прибыль, из которой выплачиваются дивиденды, уже будет обложена налогом на прибыль организаций по ставке 25%", - отметили в министерстве. По оценке Минфина, сохранение уровня налогообложения дивидендов позволит также не тормозить развитие фондового рынка, который является важной составляющей финансово-экономической системы страны – люди будут покупать акции компаний, обеспечивая их финансированием, только в том случае, если увидят перспективы получения дохода, в том числе в виде дивидендов. "При данном решении также учитывалось и то, что во многих соглашениях об избежании двойного налогообложения с другими странами ставка НДФЛ по дивидендам установлена в размере 10-15%", - указали в Минфине.

https://ria.ru/20240521/rossiya-1947272725.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)