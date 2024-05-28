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Минфин предложил сохранить ставку НДФЛ на дивиденды - РИА Новости, 28.05.2024
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22:31 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/minfin-1949013762.html
Минфин предложил сохранить ставку НДФЛ на дивиденды
Минфин предложил сохранить ставку НДФЛ на дивиденды - РИА Новости, 28.05.2024
Минфин предложил сохранить ставку НДФЛ на дивиденды
Минфин РФ предлагает сохранить действующую ставку НДФЛ на дивиденды до суммы 2,4 миллиона рублей в год в размере 13%, а свыше этой суммы – 15% без дальнейшей... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:31
2024-05-28T22:31
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минфин РФ предлагает сохранить действующую ставку НДФЛ на дивиденды до суммы 2,4 миллиона рублей в год в размере 13%, а свыше этой суммы – 15% без дальнейшей прогрессии, говорится в материалах министерства по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы. "Что касается НДФЛ на дивиденды, действующая ставка сохраняется в размере 13% до суммы 2,4 млн рублей, и свыше этой суммы – 15%, без дальнейшей прогрессии. Отказ от повышения ставки связан с тем, что поднимается налог на прибыль – тем самым уменьшается доход, с которого выплачиваются дивиденды - то есть та прибыль, из которой выплачиваются дивиденды, уже будет обложена налогом на прибыль организаций по ставке 25%", - отметили в министерстве. По оценке Минфина, сохранение уровня налогообложения дивидендов позволит также не тормозить развитие фондового рынка, который является важной составляющей финансово-экономической системы страны – люди будут покупать акции компаний, обеспечивая их финансированием, только в том случае, если увидят перспективы получения дохода, в том числе в виде дивидендов. "При данном решении также учитывалось и то, что во многих соглашениях об избежании двойного налогообложения с другими странами ставка НДФЛ по дивидендам установлена в размере 10-15%", - указали в Минфине.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил сохранить ставку НДФЛ на дивиденды

Минфин: НДФЛ на дивиденды до 2,4 млн руб будет 13%, свыше - 15% без прогрессии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минфин РФ предлагает сохранить действующую ставку НДФЛ на дивиденды до суммы 2,4 миллиона рублей в год в размере 13%, а свыше этой суммы – 15% без дальнейшей прогрессии, говорится в материалах министерства по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы.
"Что касается НДФЛ на дивиденды, действующая ставка сохраняется в размере 13% до суммы 2,4 млн рублей, и свыше этой суммы – 15%, без дальнейшей прогрессии. Отказ от повышения ставки связан с тем, что поднимается налог на прибыль – тем самым уменьшается доход, с которого выплачиваются дивиденды - то есть та прибыль, из которой выплачиваются дивиденды, уже будет обложена налогом на прибыль организаций по ставке 25%", - отметили в министерстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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По оценке Минфина, сохранение уровня налогообложения дивидендов позволит также не тормозить развитие фондового рынка, который является важной составляющей финансово-экономической системы страны – люди будут покупать акции компаний, обеспечивая их финансированием, только в том случае, если увидят перспективы получения дохода, в том числе в виде дивидендов.
"При данном решении также учитывалось и то, что во многих соглашениях об избежании двойного налогообложения с другими странами ставка НДФЛ по дивидендам установлена в размере 10-15%", - указали в Минфине.
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