https://ria.ru/20240528/minfin-1949012773.html

Минфин выявил высокую рентабельность в производстве удобрений

Минфин выявил высокую рентабельность в производстве удобрений - РИА Новости, 28.05.2024

Минфин выявил высокую рентабельность в производстве удобрений

Минфин РФ при анализе экономики за 2021-2023 годы выявил в производстве минеральных удобрений и добыче железной руды высокую рентабельность при низкой налоговой РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:25

2024-05-28T22:25

2024-05-28T22:25

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минфин РФ при анализе экономики за 2021-2023 годы выявил в производстве минеральных удобрений и добыче железной руды высокую рентабельность при низкой налоговой нагрузке, говорится в материалах ведомства. Минфин РФ подготовил проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна заработать с 1 января 2025 года. "Проведенный Минфином за 2021-2023 гг. экономический анализ экономики выявил ряд отраслей, в основном сырьевых, где достигнутые уровни операционной рентабельности бизнеса существенно превышают средние по экономике 10-12% (в два и более раза). При этом уровень рентной налоговой нагрузки ниже минимально приемлемых 5-6% от выручки", - сообщает министерство. "Это явные признаки того, что в отрасли имеется экономическая рента, которую нужно разделить с государством. Такую ситуацию анализ выявил в таких отраслях, как производство минеральных удобрений и добыча железной руды", - сказано в материалах Минфина.

https://ria.ru/20240511/udobreniya-1945206080.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)