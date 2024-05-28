https://ria.ru/20240528/minfin-1949012773.html
Минфин выявил высокую рентабельность в производстве удобрений
Минфин выявил высокую рентабельность в производстве удобрений - РИА Новости, 28.05.2024
Минфин выявил высокую рентабельность в производстве удобрений
Минфин РФ при анализе экономики за 2021-2023 годы выявил в производстве минеральных удобрений и добыче железной руды высокую рентабельность при низкой налоговой РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:25
2024-05-28T22:25
2024-05-28T22:25
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минфин РФ при анализе экономики за 2021-2023 годы выявил в производстве минеральных удобрений и добыче железной руды высокую рентабельность при низкой налоговой нагрузке, говорится в материалах ведомства. Минфин РФ подготовил проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна заработать с 1 января 2025 года. "Проведенный Минфином за 2021-2023 гг. экономический анализ экономики выявил ряд отраслей, в основном сырьевых, где достигнутые уровни операционной рентабельности бизнеса существенно превышают средние по экономике 10-12% (в два и более раза). При этом уровень рентной налоговой нагрузки ниже минимально приемлемых 5-6% от выручки", - сообщает министерство. "Это явные признаки того, что в отрасли имеется экономическая рента, которую нужно разделить с государством. Такую ситуацию анализ выявил в таких отраслях, как производство минеральных удобрений и добыча железной руды", - сказано в материалах Минфина.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин выявил высокую рентабельность в производстве удобрений
Минфин: в производстве удобрений и добыче железной руды высокая рентабельность
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минфин РФ при анализе экономики за 2021-2023 годы выявил в производстве минеральных удобрений и добыче железной руды высокую рентабельность при низкой налоговой нагрузке, говорится в материалах ведомства.
Минфин РФ подготовил проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна заработать с 1 января 2025 года.
«
"Проведенный Минфином за 2021-2023 гг. экономический анализ экономики выявил ряд отраслей, в основном сырьевых, где достигнутые уровни операционной рентабельности бизнеса существенно превышают средние по экономике 10-12% (в два и более раза). При этом уровень рентной налоговой нагрузки ниже минимально приемлемых 5-6% от выручки", - сообщает министерство.
"Это явные признаки того, что в отрасли имеется экономическая рента, которую нужно разделить с государством. Такую ситуацию анализ выявил в таких отраслях, как производство минеральных удобрений и добыча железной руды", - сказано в материалах Минфина.