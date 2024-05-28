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Налог на доходы от проданных объектов недвижимости остается на уровне 13% - РИА Новости, 28.05.2024
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22:05 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/minfin-1949009961.html
Налог на доходы от проданных объектов недвижимости остается на уровне 13%
Налог на доходы от проданных объектов недвижимости остается на уровне 13% - РИА Новости, 28.05.2024
Налог на доходы от проданных объектов недвижимости остается на уровне 13%
Налог на доходы физлиц от проданных объектов недвижимости в России сохраняется на уровне 13% до суммы в 2,4 миллиона рублей, свыше этой суммы - 15% без... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:05
2024-05-28T22:05
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Налог на доходы физлиц от проданных объектов недвижимости в России сохраняется на уровне 13% до суммы в 2,4 миллиона рублей, свыше этой суммы - 15% без дальнейшей прогрессии, говорится в материалах Минфина РФ. Во вторник министерство обнародовало свои предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "Действующая ставка налогообложения проданных объектов недвижимости сохраняется на уровне 13% до суммы в 2,4 миллиона рублей, а свыше этой суммы - 15%, без дальнейшей прогрессии", - говорится в материалах Минфина в части изменений НДФЛ. При этом, как указывает министерство, льгота в виде освобождения доходов от продажи имущества физического лица при выполнении минимальных сроков владения таким имуществом, установленных Налоговым кодексом (5 лет для недвижимого имущества, 3 года для иного имущества - прим. Минфина), сохраняется в полном объеме вне зависимости от размера доходов налогоплательщика.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Налог на доходы от проданных объектов недвижимости остается на уровне 13%

Минфин: НДФЛ от проданных объектов недвижимости сохраняется на уровне 13%

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЖилые дома в одном из районов Москвы
Жилые дома в одном из районов Москвы - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Жилые дома в одном из районов Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Налог на доходы физлиц от проданных объектов недвижимости в России сохраняется на уровне 13% до суммы в 2,4 миллиона рублей, свыше этой суммы - 15% без дальнейшей прогрессии, говорится в материалах Минфина РФ.
Во вторник министерство обнародовало свои предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
«
"Действующая ставка налогообложения проданных объектов недвижимости сохраняется на уровне 13% до суммы в 2,4 миллиона рублей, а свыше этой суммы - 15%, без дальнейшей прогрессии", - говорится в материалах Минфина в части изменений НДФЛ.
При этом, как указывает министерство, льгота в виде освобождения доходов от продажи имущества физического лица при выполнении минимальных сроков владения таким имуществом, установленных Налоговым кодексом (5 лет для недвижимого имущества, 3 года для иного имущества - прим. Минфина), сохраняется в полном объеме вне зависимости от размера доходов налогоплательщика.
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