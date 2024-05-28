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В МИД рассказали, какие ответные меры ждут польских дипломатов - РИА Новости, 28.05.2024
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12:00 28.05.2024 (обновлено: 12:15 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/mid-1948852742.html
В МИД рассказали, какие ответные меры ждут польских дипломатов
В МИД рассказали, какие ответные меры ждут польских дипломатов - РИА Новости, 28.05.2024
В МИД рассказали, какие ответные меры ждут польских дипломатов
Если Польша ограничит передвижение российских дипломатов, то ответ Москвы "отрикошетит" на польских дипломатов в РФ, но российская сторона пока не получала от... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:00
2024-05-28T12:15
в мире
россия
варшава
польша
мария захарова
радослав сикорский
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Если Польша ограничит передвижение российских дипломатов, то ответ Москвы "отрикошетит" на польских дипломатов в РФ, но российская сторона пока не получала от Варшавы никаких нот, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Оно остается пока только заявлением. Мы не получали никаких дипломатических нот или иных документов на этот счет или разъяснений", - сказала она в эфире Первого канала. По словам Захаровой, если документы поступят и будут содержать информацию об ограничении возможности для перемещения дипломатов РФ, то Варшава получит ответ, который "придется и отрикошетит на польских дипломатах в России". Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил журналистам в Брюсселе, что власти республики приняли решение ограничить российских дипломатов в стране в праве на передвижение. Работающие в Варшаве дипломаты смогут перемещаться только в центральном - Мазовецком - воеводстве, а консулы - в границах своих регионов. Ограничения не касаются только посла.
https://ria.ru/20240528/polsha-1948849869.html
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в мире, россия, варшава, польша, мария захарова, радослав сикорский
В мире, Россия, Варшава, Польша, Мария Захарова, Радослав Сикорский
В МИД рассказали, какие ответные меры ждут польских дипломатов

МИД: санкции Польши против дипломатов из РФ "отрикошетят" на польских дипломатов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Если Польша ограничит передвижение российских дипломатов, то ответ Москвы "отрикошетит" на польских дипломатов в РФ, но российская сторона пока не получала от Варшавы никаких нот, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Оно остается пока только заявлением. Мы не получали никаких дипломатических нот или иных документов на этот счет или разъяснений", - сказала она в эфире Первого канала.
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По словам Захаровой, если документы поступят и будут содержать информацию об ограничении возможности для перемещения дипломатов РФ, то Варшава получит ответ, который "придется и отрикошетит на польских дипломатах в России".
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил журналистам в Брюсселе, что власти республики приняли решение ограничить российских дипломатов в стране в праве на передвижение. Работающие в Варшаве дипломаты смогут перемещаться только в центральном - Мазовецком - воеводстве, а консулы - в границах своих регионов. Ограничения не касаются только посла.
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