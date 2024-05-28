https://ria.ru/20240528/mid-1948847156.html

МИД Польши рассказал о причине ограничений для российских дипломатов

МИД Польши рассказал о причине ограничений для российских дипломатов - РИА Новости, 28.05.2024

МИД Польши рассказал о причине ограничений для российских дипломатов

МИД Польши утверждает, что ограничения в перемещении российских дипломатов якобы связаны с диверсиями на территории страны. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:43

2024-05-28T11:43

2024-05-28T12:31

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ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. МИД Польши утверждает, что ограничения в перемещении российских дипломатов якобы связаны с диверсиями на территории страны.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил журналистам в Брюсселе, что власти республики приняли решение ограничить российских дипломатов в стране в праве на передвижение. Работающие в Варшаве дипломаты смогут перемещаться только в центральном - Мазовецком - воеводстве, а консулы - в границах своих регионов. Ограничения не касаются только посла."Мы не русофобичны. Мы прагматичны. Если появляются сигналы, что некоторые акты диверсий в Польше связаны с деятельностью российского государства, то польская сторона, польские власти обязаны отреагировать, и так отреагировал министр Сикорский. Это стандартная деятельность, которая призвана защитить граждан Польши", - заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский.При этом он не стал уточнять, о каких конкретно диверсиях идет речь, и не привел никаких доказательств.Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

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россия, польша, радослав сикорский, варшава, в мире