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МИД Польши рассказал о причине ограничений для российских дипломатов - РИА Новости, 28.05.2024
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11:43 28.05.2024 (обновлено: 12:31 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/mid-1948847156.html
МИД Польши рассказал о причине ограничений для российских дипломатов
МИД Польши рассказал о причине ограничений для российских дипломатов - РИА Новости, 28.05.2024
МИД Польши рассказал о причине ограничений для российских дипломатов
МИД Польши утверждает, что ограничения в перемещении российских дипломатов якобы связаны с диверсиями на территории страны. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:43
2024-05-28T12:31
россия
польша
радослав сикорский
варшава
в мире
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ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. МИД Польши утверждает, что ограничения в перемещении российских дипломатов якобы связаны с диверсиями на территории страны.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил журналистам в Брюсселе, что власти республики приняли решение ограничить российских дипломатов в стране в праве на передвижение. Работающие в Варшаве дипломаты смогут перемещаться только в центральном - Мазовецком - воеводстве, а консулы - в границах своих регионов. Ограничения не касаются только посла."Мы не русофобичны. Мы прагматичны. Если появляются сигналы, что некоторые акты диверсий в Польше связаны с деятельностью российского государства, то польская сторона, польские власти обязаны отреагировать, и так отреагировал министр Сикорский. Это стандартная деятельность, которая призвана защитить граждан Польши", - заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский.При этом он не стал уточнять, о каких конкретно диверсиях идет речь, и не привел никаких доказательств.Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
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россия, польша, радослав сикорский, варшава, в мире
Россия, Польша, Радослав Сикорский, Варшава, В мире
МИД Польши рассказал о причине ограничений для российских дипломатов

МИД: ограничения для дипломатов РФ якобы связаны с диверсиями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. МИД Польши утверждает, что ограничения в перемещении российских дипломатов якобы связаны с диверсиями на территории страны.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил журналистам в Брюсселе, что власти республики приняли решение ограничить российских дипломатов в стране в праве на передвижение. Работающие в Варшаве дипломаты смогут перемещаться только в центральном - Мазовецком - воеводстве, а консулы - в границах своих регионов. Ограничения не касаются только посла.
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"Мы не русофобичны. Мы прагматичны. Если появляются сигналы, что некоторые акты диверсий в Польше связаны с деятельностью российского государства, то польская сторона, польские власти обязаны отреагировать, и так отреагировал министр Сикорский. Это стандартная деятельность, которая призвана защитить граждан Польши", - заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский.
При этом он не стал уточнять, о каких конкретно диверсиях идет речь, и не привел никаких доказательств.
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Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
 
РоссияПольшаРадослав СикорскийВаршаваВ мире
 
 
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