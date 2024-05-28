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В МИД ответили на слова Байдена о роли США во Второй мировой войне - РИА Новости, 28.05.2024
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02:37 28.05.2024 (обновлено: 07:42 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/mid-1948803559.html
В МИД ответили на слова Байдена о роли США во Второй мировой войне
В МИД ответили на слова Байдена о роли США во Второй мировой войне - РИА Новости, 28.05.2024
В МИД ответили на слова Байдена о роли США во Второй мировой войне
Некоторые современные американские лидеры страдают от "исторического ревизионизма", заявили в МИД России, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T02:37
2024-05-28T07:42
в мире
россия
сша
европа
джо байден
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Некоторые современные американские лидеры страдают от "исторического ревизионизма", заявили в МИД России, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о единоличной победе Соединенных Штатов во Второй мировой войне, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.&quot;По сообщениям СМИ, президент США Джо Байден в своем выступлении на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты освободили Европу и &quot;буквально спасли мир&quot;. О роли СССР и других стран в Победе над фашизмом американский лидер не упомянул...&quot;, — заметили в МИД.В ведомстве констатировали, что "современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма".При этом дипломаты подчеркнули, что Байден, в отличии от своего предшественника Дональда Трампа, не способен отдать дань уважения всем борцам с фашизмом. В МИД напомнили, что всего четыре года назад президент России Владимир Путин и его тогдашний американский коллега Дональд Трамп выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия встречи на Эльбе.В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что власти США продолжают цинично принижать и даже дезавуировать решающую роль СССР в победе над фашизмом."Нет в мире ни одной страны, которая вынесла больше, чем мы в борьбе с гитлеровской Германией и ее сателлитами. Почти вся Европа сражалась против Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны", — напомнил дипломат.Как отметил Антонов, риторика американских политиков "вывернута на потребу дня". "Мы будем с этим бороться и не допустим искажения истории. Не дадим забыть, что наш народ положил на алтарь 27 миллионов жизней", — заверил посол.В Совбезе России ранее указывали, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом президент Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркнул, что Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240528/deputatsheremet-1948802204.html
https://ria.ru/20240425/venki-1942183485.html
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в мире, россия, сша, европа, джо байден, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Европа, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Путин
В МИД ответили на слова Байдена о роли США во Второй мировой войне

МИД счел слова Байдена о роли США во Второй мировой войне синдромом ревизионизма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Некоторые современные американские лидеры страдают от "исторического ревизионизма", заявили в МИД России, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о единоличной победе Соединенных Штатов во Второй мировой войне, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
«

"По сообщениям СМИ, президент США Джо Байден в своем выступлении на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты освободили Европу и "буквально спасли мир". О роли СССР и других стран в Победе над фашизмом американский лидер не упомянул...", — заметили в МИД.

В ведомстве констатировали, что "современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма".
При этом дипломаты подчеркнули, что Байден, в отличии от своего предшественника Дональда Трампа, не способен отдать дань уважения всем борцам с фашизмом. В МИД напомнили, что всего четыре года назад президент России Владимир Путин и его тогдашний американский коллега Дональд Трамп выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия встречи на Эльбе.
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В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что власти США продолжают цинично принижать и даже дезавуировать решающую роль СССР в победе над фашизмом.
«
"Нет в мире ни одной страны, которая вынесла больше, чем мы в борьбе с гитлеровской Германией и ее сателлитами. Почти вся Европа сражалась против Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны", — напомнил дипломат.
Как отметил Антонов, риторика американских политиков "вывернута на потребу дня". "Мы будем с этим бороться и не допустим искажения истории. Не дадим забыть, что наш народ положил на алтарь 27 миллионов жизней", — заверил посол.
В Совбезе России ранее указывали, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом президент Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркнул, что Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.
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