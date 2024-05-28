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ЕС изучает варианты мер в ответ на принятие в Грузии закона об иноагентах - РИА Новости, 28.05.2024
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19:06 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/mery-1948986117.html
ЕС изучает варианты мер в ответ на принятие в Грузии закона об иноагентах
ЕС изучает варианты мер в ответ на принятие в Грузии закона об иноагентах - РИА Новости, 28.05.2024
ЕС изучает варианты мер в ответ на принятие в Грузии закона об иноагентах
Евросоюз и его страны-члены изучают все возможные варианты реагирования в ответ на приятие в Грузии закона об иноагентах, говорится в совместном заявлении главы РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:06
2024-05-28T19:06
в мире
грузия
тбилиси
жозеп боррель
саломе зурабишвили
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Евросоюз и его страны-члены изучают все возможные варианты реагирования в ответ на приятие в Грузии закона об иноагентах, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссии. "Евросоюз и государства-члены изучают все варианты реагирование на такое развитие событий", - указывается в документе. Там также призвали Тбилиси "вернуться на европейский путь" и отказаться от закона. Парламент Грузии на пленарном заседании во вторник большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах, заседание транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны. Для преодоления вето главы государства парламенту было необходимо простое большинство голосов.
https://ria.ru/20240527/zakharova-1948643163.html
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в мире, грузия, тбилиси, жозеп боррель, саломе зурабишвили, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Грузия, Тбилиси, Жозеп Боррель, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС изучает варианты мер в ответ на принятие в Грузии закона об иноагентах

ЕС изучает любые возможные меры в ответ на приятие в Грузии закона об иноагентах

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Евросоюз и его страны-члены изучают все возможные варианты реагирования в ответ на приятие в Грузии закона об иноагентах, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссии.
«
"Евросоюз и государства-члены изучают все варианты реагирование на такое развитие событий", - указывается в документе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Захарова о вето на закон об иноагентах: демократии нет в США, а не в Грузии
27 мая, 14:25
Там также призвали Тбилиси "вернуться на европейский путь" и отказаться от закона.
Парламент Грузии на пленарном заседании во вторник большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах, заседание транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны.
Для преодоления вето главы государства парламенту было необходимо простое большинство голосов.
Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Закон об иноагентах отдалит Грузию от ЕС, заявил глава Евросовета
17 апреля, 16:21
 
В миреГрузияТбилисиЖозеп БоррельСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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