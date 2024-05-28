https://ria.ru/20240528/mery-1948986117.html

ЕС изучает варианты мер в ответ на принятие в Грузии закона об иноагентах

ЕС изучает варианты мер в ответ на принятие в Грузии закона об иноагентах - РИА Новости, 28.05.2024

ЕС изучает варианты мер в ответ на принятие в Грузии закона об иноагентах

Евросоюз и его страны-члены изучают все возможные варианты реагирования в ответ на приятие в Грузии закона об иноагентах, говорится в совместном заявлении главы РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T19:06

2024-05-28T19:06

2024-05-28T19:06

в мире

грузия

тбилиси

жозеп боррель

саломе зурабишвили

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Евросоюз и его страны-члены изучают все возможные варианты реагирования в ответ на приятие в Грузии закона об иноагентах, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссии. "Евросоюз и государства-члены изучают все варианты реагирование на такое развитие событий", - указывается в документе. Там также призвали Тбилиси "вернуться на европейский путь" и отказаться от закона. Парламент Грузии на пленарном заседании во вторник большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах, заседание транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны. Для преодоления вето главы государства парламенту было необходимо простое большинство голосов.

https://ria.ru/20240527/zakharova-1948643163.html

https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940608090.html

грузия

тбилиси

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в мире, грузия, тбилиси, жозеп боррель, саломе зурабишвили, евросоюз, еврокомиссия