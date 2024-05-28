Рейтинг@Mail.ru
В Ставропольском крае местный житель осквернил мемориал "Вечный огонь" - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/memorial-1948856125.html
В Ставропольском крае местный житель осквернил мемориал "Вечный огонь"
В Ставропольском крае местный житель осквернил мемориал "Вечный огонь" - РИА Новости, 28.05.2024
В Ставропольском крае местный житель осквернил мемориал "Вечный огонь"
Местный житель сжег венки на мемориале "Вечный огонь" в городе Кисловодске Ставропольского края, он задержан и доставлен в отдел полиции, сообщает главное... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:08
2024-05-28T12:08
происшествия
ставропольский край
кисловодск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ПЯТИГОРСК, 28 мая – РИА Новости. Местный житель сжег венки на мемориале "Вечный огонь" в городе Кисловодске Ставропольского края, он задержан и доставлен в отдел полиции, сообщает главное управление МВД России по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, утром 28 мая в отдел полиции по городу Кисловодску поступило сообщение от работника коммунальной службы о найденных на мемориале "Вечный огонь" обгоревших венках. "По подозрению в совершении противоправного деяния участковыми уполномоченными полиции установлен и доставлен в отдел внутренних дел местный житель. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении. По словам главы курорта Евгения Моисеева, в результате поджога повредилась часть мемориала, "в том числе пятиконечная звезда, через которую поступает пламя огня Вечной славы" и бордюрный камень вокруг самой звезды. От венков осталась "одна проволока". "Мемориальный комплекс "Воинская слава" является объектом культурного наследия, где на 10 мемориальных досках выбиты фамилии красноармейцев, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Здесь же находится Воинское кладбище, где захоронены более 1300 человек, погибших в годы войны", – отметил Моисеев.
https://ria.ru/20240229/moskva-1930144703.html
https://ria.ru/20240522/installyatsiya-1947612515.html
ставропольский край
кисловодск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставропольский край, кисловодск, россия
Происшествия, Ставропольский край, Кисловодск, Россия
В Ставропольском крае местный житель осквернил мемориал "Вечный огонь"

Местный житель сжег венки на мемориале "Вечный огонь" в Ставропольском крае

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 28 мая – РИА Новости. Местный житель сжег венки на мемориале "Вечный огонь" в городе Кисловодске Ставропольского края, он задержан и доставлен в отдел полиции, сообщает главное управление МВД России по региону в Telegram-канале.
По данным ведомства, утром 28 мая в отдел полиции по городу Кисловодску поступило сообщение от работника коммунальной службы о найденных на мемориале "Вечный огонь" обгоревших венках.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В Москве вандал закрасил фото ветерана на стенде в парке
29 февраля, 10:58
"По подозрению в совершении противоправного деяния участковыми уполномоченными полиции установлен и доставлен в отдел внутренних дел местный житель. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении.
По словам главы курорта Евгения Моисеева, в результате поджога повредилась часть мемориала, "в том числе пятиконечная звезда, через которую поступает пламя огня Вечной славы" и бордюрный камень вокруг самой звезды. От венков осталась "одна проволока".
"Мемориальный комплекс "Воинская слава" является объектом культурного наследия, где на 10 мемориальных досках выбиты фамилии красноармейцев, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Здесь же находится Воинское кладбище, где захоронены более 1300 человек, погибших в годы войны", – отметил Моисеев.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
В Севастополе задержали мужчину, осквернившего инсталляцию к 9 мая
22 мая, 11:50
 
ПроисшествияСтавропольский крайКисловодскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала