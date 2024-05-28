https://ria.ru/20240528/memorial-1948856125.html
В Ставропольском крае местный житель осквернил мемориал "Вечный огонь"
В Ставропольском крае местный житель осквернил мемориал "Вечный огонь" - РИА Новости, 28.05.2024
В Ставропольском крае местный житель осквернил мемориал "Вечный огонь"
Местный житель сжег венки на мемориале "Вечный огонь" в городе Кисловодске Ставропольского края, он задержан и доставлен в отдел полиции, сообщает главное... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:08
2024-05-28T12:08
2024-05-28T12:08
происшествия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 28 мая – РИА Новости. Местный житель сжег венки на мемориале "Вечный огонь" в городе Кисловодске Ставропольского края, он задержан и доставлен в отдел полиции, сообщает главное управление МВД России по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, утром 28 мая в отдел полиции по городу Кисловодску поступило сообщение от работника коммунальной службы о найденных на мемориале "Вечный огонь" обгоревших венках. "По подозрению в совершении противоправного деяния участковыми уполномоченными полиции установлен и доставлен в отдел внутренних дел местный житель. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении. По словам главы курорта Евгения Моисеева, в результате поджога повредилась часть мемориала, "в том числе пятиконечная звезда, через которую поступает пламя огня Вечной славы" и бордюрный камень вокруг самой звезды. От венков осталась "одна проволока". "Мемориальный комплекс "Воинская слава" является объектом культурного наследия, где на 10 мемориальных досках выбиты фамилии красноармейцев, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Здесь же находится Воинское кладбище, где захоронены более 1300 человек, погибших в годы войны", – отметил Моисеев.
https://ria.ru/20240229/moskva-1930144703.html
https://ria.ru/20240522/installyatsiya-1947612515.html
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происшествия, ставропольский край, кисловодск, россия
Происшествия, Ставропольский край, Кисловодск, Россия
В Ставропольском крае местный житель осквернил мемориал "Вечный огонь"
Местный житель сжег венки на мемориале "Вечный огонь" в Ставропольском крае
ПЯТИГОРСК, 28 мая – РИА Новости.
Местный житель сжег венки на мемориале "Вечный огонь" в городе Кисловодске Ставропольского края, он задержан и доставлен в отдел полиции, сообщает главное управление МВД России по региону в Telegram-канале
.
По данным ведомства, утром 28 мая в отдел полиции по городу Кисловодску
поступило сообщение от работника коммунальной службы о найденных на мемориале "Вечный огонь" обгоревших венках.
"По подозрению в совершении противоправного деяния участковыми уполномоченными полиции установлен и доставлен в отдел внутренних дел местный житель. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении.
По словам главы курорта Евгения Моисеева, в результате поджога повредилась часть мемориала, "в том числе пятиконечная звезда, через которую поступает пламя огня Вечной славы" и бордюрный камень вокруг самой звезды. От венков осталась "одна проволока".
"Мемориальный комплекс "Воинская слава" является объектом культурного наследия, где на 10 мемориальных досках выбиты фамилии красноармейцев, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Здесь же находится Воинское кладбище, где захоронены более 1300 человек, погибших в годы войны", – отметил Моисеев.