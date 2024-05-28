https://ria.ru/20240528/memorial-1948856125.html

В Ставропольском крае местный житель осквернил мемориал "Вечный огонь"

В Ставропольском крае местный житель осквернил мемориал "Вечный огонь" - РИА Новости, 28.05.2024

В Ставропольском крае местный житель осквернил мемориал "Вечный огонь"

Местный житель сжег венки на мемориале "Вечный огонь" в городе Кисловодске Ставропольского края, он задержан и доставлен в отдел полиции, сообщает главное... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:08

2024-05-28T12:08

2024-05-28T12:08

происшествия

ставропольский край

кисловодск

россия

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ПЯТИГОРСК, 28 мая – РИА Новости. Местный житель сжег венки на мемориале "Вечный огонь" в городе Кисловодске Ставропольского края, он задержан и доставлен в отдел полиции, сообщает главное управление МВД России по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, утром 28 мая в отдел полиции по городу Кисловодску поступило сообщение от работника коммунальной службы о найденных на мемориале "Вечный огонь" обгоревших венках. "По подозрению в совершении противоправного деяния участковыми уполномоченными полиции установлен и доставлен в отдел внутренних дел местный житель. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении. По словам главы курорта Евгения Моисеева, в результате поджога повредилась часть мемориала, "в том числе пятиконечная звезда, через которую поступает пламя огня Вечной славы" и бордюрный камень вокруг самой звезды. От венков осталась "одна проволока". "Мемориальный комплекс "Воинская слава" является объектом культурного наследия, где на 10 мемориальных досках выбиты фамилии красноармейцев, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Здесь же находится Воинское кладбище, где захоронены более 1300 человек, погибших в годы войны", – отметил Моисеев.

https://ria.ru/20240229/moskva-1930144703.html

https://ria.ru/20240522/installyatsiya-1947612515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ставропольский край, кисловодск, россия